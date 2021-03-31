Apple, WWDC 2021 etkinliği için tarihi duyurdu

Geçtiğimiz yıl COVID-19 pandemesinden dolayı sanal ortamda gerçekleşen etkinlik bu yıl da dijital olarak düzenlenecek. “Glow and Behold” sloganıyla duyurulan etkinlikte iOS 15, macOS 12 ve watchOS 8 işletim sistemleri tanıtılacak.

Apple’ın 2021’deki ilk etkinliğini ise nisan ayında yapması bekleniyor. Bu etkinlikte birçok yeni donanım bekleniyor. Bunlar arasında AirTags, yeni AirPods ve iPad’ler bekleniyor. Ayrıca yeni iMac’ler de yakında gelebilir.

iOS 15 ile ilgili olarak hangi iPhone’ların yeni güncellemeyi alacağı da bir hayli merak ediliyor. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda paylaşılan raporla beraber iOS 15 güncellemesi alacak iPhone modellerinin yanı sıra iPadOS 15 güncellemesi alacak iPad modelleri gözler önüne serilmişti. Henüz Apple tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da iPhone 6S ve iPhone SE (2016) modellerinin yeni iOS güncellemesini almayacağı iddia edilmişti. iPad cephesinde ise iPadOS 14’ü çalıştırabilen tüm iPad modellerinin yeni güncellemeyi alacağı belirtilmişti.