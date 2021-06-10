Apple’ın WWDC 2021’de yeniden tasarlanan 14 ve 16 inç MacBook Pro'ları duyuracağını öne sürülmüştü ama bu olmadı. Şimdiyse yeni bir gelişme, şirketin yeni işlemcisi hakkında önemli bir bilgi verdi.

Apple’ın YouTube kanalındaki WWDC 2021 etkinliğinin tekrarında videonun etiketleri arasında göze çarpan iki etiket yer aldı. YouTuber Max Balzer tarafından keşfedilen bu etiketler, m1x MacBook Pro ve m1x şeklinde. Apple tarafından yazılan bu etiketlerle birlikte işlemcinin ismi de neredeyse kesinleşmiş oldu.

Etiketler, resmi olmasa da yeni MacBook Pro’larla birlikte gelecek işlemcinin M1X ismini taşıyacağı beklentisini güçlendirdi.

Öte yandan Apple’ın böyle bir etiketi videoya eklemesi farklı bir amaç da taşıyor olabilir. Apple, videoyu YouTube’ta üst sıralara çıkarmak için m1x ve MacBook Pro etiketlerini kullanmış olabilir.