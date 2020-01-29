Onur Binay/posta.com.tr

Apple, 2020 yılının ilk çeyreğindeki mali durumunu kamuoyu ile paylaştı. Cook, yapılan açıklamaların ardından şirketin gelecek dönemlerdeki planlarına yönelik açıklamalarda bulundu. CEO 2019'u, Apple Card , Apple TV + , Apple News + ve Apple Arcade lansmanlarının ardından Hizmetler için "tarihi bir yıl" olarak nitelendirdi .

Şirketin ilk çeyrek geliri, tüm zamanların rekoru olan 12.7 milyar dolara ulaştı ve geçen yıla göre % 17 büyüdü. Cook, "Bir kez daha coğrafi segmentlerimizin beşinde çift haneli büyüme gördük ve bulut hizmetleri, müzik, ödeme hizmetleri ve App Store arama ağı reklamları gibi birden fazla kategori için tüm zamanların yeni rekorlarını kırdık” dedi.

Yalnızca Yeni Yıl Günü boyunca App Store'da 386 milyon dolarlık satış yapıldı. Cook, hem geçen yıla göre % 20 artış hem de yeni bir tek günlük kayıt olduğunu kaydetti.

Cook, hizmetin ücretsiz sürümü olan Apple News için abone rakamlarını da açıkladı. Ancak abonelikleri veya ücretli Apple News + sürümünde kaç yayın olduğunu belirtmedi.

Apple News artık ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada'da aylık 100 milyondan fazla aktif kullanıcı var.

Cook, "Apple Pay için gelir ve işlemler yılda iki kattan fazla bir artışla yılda 15 milyar işlemin üzerinde" diyor. Apple Pay transit desteği, müşterilerinin Apple Pay Express Transit ile Londra için Transport'ta seyahatleri için ödeme yapmasıyla genişletildi.

Ancak, Apple Arcade veya Apple Card hakkında konuşurken belirli rakamlar verilmedi.

Apple Arcade, şu an için 100'den fazla oyun desteğine sahip ve ilerleyen dönemlerde bu sayı, daha da artacak.