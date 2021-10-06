Apple'ın ABD için Onarım Hüküm ve Koşulları’nda bir müşterinin ürününe serviste işlem yaparken şirketin "yeni veya yenilenmiş ve performans ve güvenilirlik açısından yeniye eşdeğer parça veya ürünler kullanabileceğini" belirtiyor. Ancak davadaki davacılar, yenilenmiş veya "yeniden üretilmiş" cihazların "performans ve güvenilirlik açısından yeniye eşdeğer" olmadığını iddia ederek Apple'dan maddi tazminat talep etmişti. Hatta Apple’ın kullanıcılarına “yenilenmiş” ürünler verdiği belirtilmiş ve şirket “yalan reklam” ile suçlanmıştı.

Apple’ın avukatları ise davacıların iddialarını kanıtlayamadığını belirtmişti. Şirket, yenilenmiş parçaların bir donanım sorununa yol açmadığının altını çizerken, ”yeniye yakın” ifadesinin tamamen yeni bir ürün anlamına gelmediğini de savunmuştu.

Apple aleyhine açılan grup davasına 20 Temmuz 2012 ve 30 Eylül 2021 tarihleri arasında AppleCare ve AppleCare+ servislerinden faydalanan kullanıcılar katılmıştı.

2016’da başlayan davada taraflar dördüncü oturumda bir sonuca ulaşabilmişti. Cupertino merkezli şirketin uzlaşma için 95 milyon dolar ödeyeceği açıklandı.