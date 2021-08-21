Apple, yanlışlıkla yapılan 1500 doları geri ödemeyi reddetti

The Guardian’ın haberine göre İngiltere’de yaşayan bir kullanıcı, kız kardeşinin iPad cihazından dört hafta boyunca yanlışlıkla yaptığı 1.500 dolara denk gelen uygulama içi satın alımları geri almak için Apple’a başvurdu. Kullanıcı, kız kardeşinin öğrenme güçlüğü rahatsızlığı olduğunu ve uygulama içi satın alımı hakkında en ufak bir fikri olmadığını belirtmesine rağmen Apple, geri ödemeyi reddetti.

Satın alımı yapan kişinin ablası durumla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Kısa bir süre önce öğrenme güçlüğü çeken kız kardeşimin dört hafta boyunca 83 Apple satın alımına farkında olmadan 1.100 sterlinden fazla para harcadığını öğrendim. iPad’inde kelime oyunları oynamayı ve boyama yapmayı seviyor, ancak paradan veya uygulama içi satın almaların nasıl çalıştığından anlamıyor. Geçen yıla kadar kocası onun mali durumunu yönetiyordu ama o öldü. İşlemlerin çoğu, “paket” adı verilen öğelerin tekrar satın alınmasıydı. Ne oldukları hakkında hiçbir fikri yok ve onları indirmedi ama Apple para iadesini reddediyor.”

Kullanıcının başvurusu Apple tarafından reddedildi. Verilen bu kararının nedeni şu an için açıklanmazken, gelen bilgilere göre kız kardeşin aynı uygulama paketini 83 defa aldığı ortaya çıktı. Bu da büyük ihtimalle Apple’a satın alımların bilinçli şekilde yapıldığını düşündürttü.

Apple, başvurunun üzerine kullanıcıya kız kardeşinin kullandığı cihazlarda ebeveyn kontrollerini aktif hale getirmesini önerdi.

Konu hakkında Apple’dan resmi bir açıklama gelmedi.