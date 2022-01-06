İki adet Sony 4K mikro OLED panel ve bir adet Samsung AMOLED panel ile beraber üç farklı ekrana ev sahipliği yapması beklenen Apple VR başlığı, Analist Ming-Chi Kuo’ya göre katlanmış iki adet 3P Pancake (Optik kalitesi yüksek taşınabilir lens türü) lense sahip olacak.

Oyun, medya ve iletişim özellikleri ile Metaverse dünyasına da giriş yapacak yeni başlığın, daha kompakt ve hafif bir tasarıma olanak tanıyacak pancake lensleri ile kullanıcı deneyimini arttıracağını söyleyebiliriz. Ayrıca özel bir uygulama marketi ile piyasaya çıkması beklenen başlık hakkında yeni bir tasarımda paylaşıldı.

Yukarıdaki görsele göre Apple VR başlığı, yumuşak ve örgülü yüz koruma hatları ve değiştirilebilir kafa bantları ile gelebilir. Yeni başlığın 1000- 3000 dolar arasında bir fiyata etiketine sahip olacağı düşünülüyor.