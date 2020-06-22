Apple, yeni bilgisayarlarında Apple Silicon işlemci kullanacak

Apple Silicon ile birlikte Mac’lerin gücü daha da artacak. Öte yandan bu yeni teknoloji, daha fazla güç elde etmeyi başarırken elektrik tüketimini düşük seviyede tutacak. Böylece 20’den fazla özel teknolojiye sahip yongalar ortaya çıkacak. Yeni yongalar daha güvenli, daha hızlı ve daha performanslı olacak.

Yeni Mac’ler ayrıca diğer Apple ürünleriyle benzer bir mimari kullanacak. Böylece geliştiriciler, yeni Mac sistemlerini kullanarak her Apple cihazına özel uygulamalar geliştirebilecek. Apple’ın kendi uygulamaları da Apple Silicon ile uyumlu hâle gelecek.

Apple yonga setlerinin başındaki isim Johny Srouji, iPad için üretilen X- suffix işlemcilerin 10 yıl sonra orijinal modelin grafik performansının 1.000 katı olduğunu ve Apple Watch'un boyutu için sınıfının en iyisi performansa ulaştığını belirtti. Şirket, kendi CPU'larını üretmeye başladığından beri toplam 2 milyar çipli sistem (SoC) işlemcisi teslim etti.

Apple’ın uygulamalarından Xcode sayesinde kullanıcılar, kendi kaynak kodlarını çok kısa sürede yeni Mac bilgisayarlara uygulayabilecek. Microsoft’un Office uygulamaları da hatasız şekilde çalışacak şekilde güncellendi. Adobe uygulamaları da yeni sistemle uyumlu hâle getirildi. Bu durum, özellikle sanatsal çalışmalar için sıklıkla tercih edilen; çizerlerin, grafikerlerin ve diğer sanatçıların gözdesi olan Mac daha da gelişmiş hâle geldi.

Geçiş için ilk kullanılacak işlemci daha önce iPad Pro’ların son versiyonlarında gördüğümüz A12Z Bionic işlemciler olacak. 2020 yılında çıkan işlemciler daha önceki versiyonlardan %10 daha güçlü olmuş ve pek çok bilgisayarı da geride bırakmıştı.

Tim Cook, Apple Silicon ile donatılan ilk Mac bilgisayarın 2020'nin sonuna doğru geleceğini ve diğer Mac modellerinde önümüzdeki 2 yıl içinde Apple Silicon'a geçiş yapılacağını belirtti.







