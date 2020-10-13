Apple, yeni HomePod Mini adlı akıllı hoparlörü duyurdu

Apple'ın yeni HomePod Mini hoparlörü, Apple'ın geliştirdiği yeni ses teknolojisine sahip. Hoparlör, içinde bulunan S5 işlemcisiyle ses kalitesini de en üst seviyeye çıkarıyor. Ayrıca evin içinde aynı alanda iki adet HomePod Mini bulunursa hoparlörler otomatik olarak stereo bir hoparlörmüş gibi birlikte çalışıyor.

Hoparlör, evin içinde her yerden duyulabilecek seviyede ses çıkarabiliyor. HomePod Mini'nin Apple Music ve Apple Podcast'in yanı sıra Amazon'un farklı platformlarını da desteklediğini belirtelim.

iPhone kullanıcıları telefonlarını Apple'ın HomePod Mini'sine yaklaştırarak kolay bir şekilde aynı sesi kaldığı yerden hoparlörden oynatmaya devam edebiliyor.









Hoparlör, akıllı asistan Siri ile de birlikte çalışabiliyor. Kullanıcılar, HomePod Mini'ye komut vererek iPhone'larındaki uygulamalardan ve servislerden yararlanabilecek. Siri'yi kullanarak Homepod Mini üzerinden telefonunuzdaki Mesajlaşma, Find my iPhone, Takvim ve Hatırlatıcılar gibi farklı uygulamalara erişebileceksiniz.

Apple'ın yeni uygulaması Intercom ile de HomePod Mini, tüm kullanıcılara aynı anda ses mesajları gönderebiliyor. Kullanıcılar, arabalarından, iPhone'larından ve tüm diğer Apple cihazlarından Intercom'u kullanabilecek.

Beyaz ve Uzay Grisi renkleriyle kullanıma sunulan HomePod Mini, 99 dolardan alıcılarla buluşacak. HomePod Mini 6 Kasım tarihinde siparişe açılacak ve teslimat ise 16 Kasım'dan itibaren başlayacak.







