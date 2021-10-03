Apple, yeni iPad Air’da yola LCD ekranla devam edebilir

Apple kısa süre önce, önümüzdeki yıl OLED ekrana sahip bir iPad Air tanıtacağını söylemişti. Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun yeni yatırımcı notuna göre, Apple 2022'de LCD teknolojisine bağlı kalmayı planlıyor.

Kuo, Apple'ın Mart ayında iPad Air'i OLED'e geçirme planlarını bildirmişti ve mini-LED teknolojisinin daha yüksek fiyatı ve yanmaya karşı daha iyi koruması nedeniyle üst seviye Pro cihazlar için ayrılacağını açıklamıştı.

Ancak bugünkü raporda Kuo, şirketin performans ve maliyet Apple'ın gereksinimlerini karşılayamadığı için 2022'de OLED iPad Air piyasaya sürme planlarını iptal ettiğini söyledi. Bu nedenle Kuo, iPad Air'in 2022'de TFT-LCD teknolojisini kullanmaya devam etmesini bekliyor.

Şirket, mini-LED ekranı Pro tabletinin 11 inçlik versiyonunda ve yakında piyasaya sürülmesi planlanan 14 ve 16 inç MacBook Pro modellerinde kullanacak.



