Apple, yeni iPad mini modelini duyurdu! İşte fiyatı ve özellikleri

Yenilenen iPad mini daha önce iPad Pro ve iPad Air’da gördüğümüz tasarımı kazanıyor.

iPad Pro tarzı ince çerçeveli yeni tasarıma sahip olan iPad mini’de parmak izi sensörü yani Touch ID, üst kısımdaki güç butonuna yerleştirildi. Burada iPad Air benzeri bir tasarım tercih edilmiş durumda.

Dört farklı renkte gelen tablet, 500 nit parlaklık sunan 8,3 inç ekrana sahip. LCD ekran yuvarlatılmış köşelere sahip. Geniş renk gamı desteği ve True Tone gibi özellikler bu ekranda mevcut.

Yeni A15 Bionic çip, iPad mini’nin performansında çok büyük bir artış sağlıyor. iPad mini’nin önceki nesliyle karşılaştırıldığında, 6 çekirdekli CPU yüzde 40, 5 çekirdekli GPU ise yüzde 80 performans artışı sağlıyor. iPad mini’deki A15 Bionic, grafikler açısından zengin oyunlardan tasarımcılar, pilotlar, doktorlar ve daha fazlası tarafından kullanılan profesyonel uygulamalara kadar en zorlu görevlerin bile üstesinden geliyor.

Bağlantı için USB-C kullanan ürün, 5G desteğine sahip ve bu konuda gerçekten aktarım performansı açısından sınırlarını zorluyor. Arkasında tek bir 12 megapiksel kamera yer alan ve çift tonlu flaş taşıyan ürün, önde de 12 megapiksel ultra geniş açı kamera taşıyor. 4K video çekebilen yeni iPad mini, Apple Pencil 2 desteğine sahip ve kalemi üstünde şarj edebiliyor.

iPad mini’de sunulan 5G teknolojisiyle, müşteriler hareket halindeyken daha hızlı kablosuz bağlantıyla daha da fazlasını yapabiliyor. 5G, iPad mini’nin ideal koşullarda 3.5 Gbps’e kadar en yüksek hızlara ulaşmasını sağlıyor.3Kullanıcılar şimdi nerede olurlarsa olsun bağlı kalabiliyor ve oyun oynayan arkadaşlardan yerinde hizmet veren saha servisi teknisyenlerine kadar her türlü günlük aktivitede daha üretken olmalarını sağlıyor. Gigabit LTE ve eSIM için destek sunmaya devam eden iPad mini, kullanıcılar bağlanmaya ihtiyaç duyduğunda inanılmaz bir esneklik sağlıyor. Wi-Fi 6 daha da hızlı Wi-Fi bağlantıları sağlıyor. iPad mini şimdi kameralar ve harici sürücülere ve 4K’ya kadar harici monitörler gibi genel bir USB-C aksesuarları ekosistemine bağlanmak için 5 Gbps’ye kadar, yani önceki nesle kadar 10 kat daha hızlı veri aktarımı için bir USB-C bağlantı noktasına sahip. USB-C, yaratıcı profesyoneller kadar, iPad’lerini günlük işleri için kullananlara da yüksek bant genişliğinde giriş ve çıkış iş akışlarına imkan veriyor.

Tek elde kullanım için çok iyi bir seçenek olan tablet, 499 dolardan başlıyor. Tablet önümüzdeki hafta raflara çıkıyor ve kutusunda 20W hızlı şarj cihazı taşıyor.

Ülkemizde iPad mini’nin Wi-Fi modelleri 5799 TL ve Wi-Fi + Cellular modelleri 7499 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Yeni iPad mini, 64 GB ve 256 GB konfigürasyonlarıyla ve pembe, yıldız ışığı, mor ve uzay grisi renk seçenekleriyle geliyor.