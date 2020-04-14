Gurman'ın açıklamalarına göre göre Apple'ın yeni iPhone'ları, yumuşak yerine daha sert hatlara sahip olacak. Buna göre Apple, kısa bir süre önce duyurduğu yeni iPad'lerini küçülterek iPhone 12 haline getirecek. Yeni iPad'lerin çerçeveleri de minimalize edildiğinde, iPhone 12'nin genel tasarımına ulaşmış olunuyor.

Ancak bu tasarım ile ilgili net bir şeyler söylemek için henüz çok erken.

Daha öncesinde 2020 model iPhone’un görsel bakımdan iPhone 5’e benzeyeceği ancak tıpkı iPhone 4 gibi cam bir arka panele sahip olacağı iddiası daha önce gündeme gelmişti.

Apple’ın iPhone 12’de de Pro serisinde üç arka kameraya, diğer modellerde ise çift arka kameraya yer vermesine kesin gözüyle bakılıyor. İlk olarak 2020 model iPad Pro’da sunulan 3D LiDAR sisteminin de Pro modellere yerleştirilmesi ve böylelikle daha gelişmiş bir artırılmış gerçeklik (AR) deneyiminin sağlanması da beklentiler arasında yer alıyor.

iPhone 12’de en büyük ekran boyutu seçeneğinin yine 6.5 inç olacağı belirtirken, Apple’ın ekranın üzerindeki çentiği de ciddi ölçüde küçültmeyi hedeflediği iddia ediliyor.

Apple, uygun fiyatlı bir HomePod ve Apple Tags olarak isimlendirilen ve eşyalarınızın yerini takip etmenizi sağlayacak yeni ürünler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.