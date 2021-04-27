Nikkei Asia tarafından yayınlanan bir habere göre Apple M2 işlemcilerin tasarım çalışmaları tamamlandı ve bu ay içinde seri üretime geçildi. Apple, yeni M2 işlemcisini bu yılın ikinci yarısında duyurulacak olan yeni MacBook'larda kullanacak ve işlemcilerin sevkiyatına temmuz ayında başlanacak.

Apple tedarikçisi TSMC tarafından üretilen Apple'ın özel ‌M1‌ işlemcisi, geçtiğimiz yılın sonlarında Mac mini , MacBook Air ve 13 inç MacBook Pro'nun piyasaya sürülmesiyle piyasaya çıktı. M1, Intel çiplerine göre önemli performans iyileştirmeleri ve pil verimliliği sağladı. Şirket, geçtiğimiz haftalarda duyurmuş olduğu yeni 24 inç iMac ve yeni iPad Pro'da da yine Apple M1 işlemciye yer vermişti.

Apple M1 işlemci, 8 çekirdekli CPU, 8 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine, birleşik bellek mimarisi ve daha pek çok özelliği ile kullanıcılara 3,5 kata kadar daha hızlı sistem performansı, 6 kata kadar daha iyi grafik performansı sunmayı başarmıştı.

Apple, 2020'de şirketin Intel yonga setlerinden Apple silikona tam olarak geçişinin iki yıl alacağını söylemişti.



