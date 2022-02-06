Apple, yeni ürünleri 8 Mart’ta tanıtabilir

Apple’ın iOS 15.4’ü Mart ayının ilk yarısında herkese açık olarak yayınlayacağı da söyleniyor. iOS 15.4 (şu anda genel beta sürümünde), kullanıcılar maske takarken Face ID kullanan iPhone’ların kilidinin açılmasına, ayrıca evrensel kontrol ve yeni bir emoji setine izin verecek.

iPhone SE 3, A15 Bionic yonga setinden gücünü alabilir. Cihaz, 4 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçenekleri ile gelebilir. Ekran tarafında ise 4.7 inçlik Retina panel mevcut. Küçük ekran boyutu sebebiyle telefonun 1821 mAh değerinde bataryası bulunmakta. Bu batarya, 15W hızlı şarj desteği ile geliyor olacak. Yeni iPhone modeli, 12 MP çözünürlüklü tek bir kameraya sahip. Bununla birlikte fiyatlandırma tarafında ise cihazın 4/128 GB modelinin yurt dışında 300 dolardan satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

Yeni nesil iPad Air, 5G desteği ile gelecek. Şirketin yeni nesil tableti, kullanıcıları yüzlerine göre tanıma özelliğine sahip olacak. Bununla birlikte bu yüz tanıma sistemi, maske takarken de yüzü kolayca tanıyabilecek. Bazı tahminlere göre bu lansman, iOS 15.4 işletim sisteminin piyasaya sürüleceği gün gerçekleşecek.