Apple’ın iPhone’lar için yaklaşık 900 MB boyutundaki iOS 15.2 yazılım güncellemesini kısa süre önce yayınlandı.

Yeni güncellemenin içinde varis ekleme özelliği de yer alıyor. Dijital Miras, kişileri, vefat etmeniz durumunda iCloud hesabınıza ve kişisel bilgilerinize erişebilmeleri için “Varis” olarak atamanıza olanak tanıyor.

Varis ekleme sürecini Apple şöyle açıklıyor:

“iPhone, iPad, iPod touch veya Mac aygıtınızdaki Apple Kimliği ayarlarından bir ya da daha fazla Vâris ekleyebilirsiniz. Vâris, hesabınıza eklendiğinde veya hesabınızdan kaldırıldığında bir onay e-postası alırsınız.

Phone, iPad veya iPod touch’ınızda:

Ayarlar’a gidin ve adınıza dokunun.

Parola ve Güvenlik seçeneğine, ardından Varis’e dokunun.

Varis Ekle’ye dokunun. Face ID, Touch ID veya aygıtınızın parolasıyla kimlik doğrulaması yapmanız istenebilir.

Mac’inizde:

Apple menüsü > Sistem Tercihleri’ni seçin ve Apple Kimliği’ni tıklayın.

Parola ve Güvenlik seçeneğini, ardından

Varis’i tıklayın. Vâris Ekle’yi tıklayın. Touch ID veya Mac oturum açma parolanızla kimlik doğrulaması yapmanız istenebilir.

Bir Aile Paylaşımı grubundaysanız grubun bir üyesini seçebilirsiniz. Alternatif olarak, telefon numarası veya e-posta adresini kullanarak Kişilerinizden birini seçmek için Başkasını Seçin’e dokunabilir ya da bu seçeneği tıklayabilirsiniz.”