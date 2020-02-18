ABD'li teknoloji firması Apple, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınının satışlara ve tedariğe olumsuz etkilerini açıklayan ilk büyük şirket oldu. Apple, üretim ve satışların salgın nedeniyle ortaya çıkan kaos ortamından kötü şekilde etkilendiğini, dünya genelinde iPhone tedariğinin geçici süreliğine kısıtlanacağını bildirdi. Açıklamada, Çin'deki üretim ve talebin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenmesi nedeniyle şirketin ocak-mart dönemine ilişkin gelir tahminlerinin tutturulmasının beklenmediği belirtildi. Dünya genelinde iPhone tedariğinin geçici olarak kısıtlanacağına işaret edilen açıklamada, söz konusu tedarik sıkıntısının şirketin gelirlerini de olumsuz etkileyeceği aktarıldı.

Otomotiv sektörü de etkilendi

Açıklamada, Çin'de Apple'ın ürünlerine yönelik talebin de salgından etkileneceği belirtilerek, ülkedeki Apple mağazalarının salgın nedeniyle kapandığı, açık mağazaların ise sınırlı saatlerde çalıştığı ve müşteri trafiğinin çok düşük olduğu vurgulandı. Ekonomi yorumcuları, koronavirüsün Çin'deki akıllı cep telefonu talebini ilk çeyrekte neredeyse yarı yarıya düşüreceğini öngörüyor. Çin, dünyanın en büyük teknolojik cihaz pazarı olarak görülüyor. Otomotiv sektörü de koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen alanlar arasında. Ağır otomotiv parçaları üreten İngiliz firma JCB, ülkedeki üretimi kısıtladığını duyurmuştu.