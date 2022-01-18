New York’ta yaşayan Alejandro Vivar isimli bir Powerbeats Pro kullanıcısı, kulaklığın tasarım sorunları sebebiyle düzgün şarj edilemediğini ve şarjının çabuk bittiğini ileri sürerek şirkete toplu dava açtı.

Davada Apple’ın pil ömrünü yanlış tanıttığı ve bilinen sorunları ele almadan kullanıcıları dolandırdığını iddia edildi. Ayrıca davacının avukatları suya ve tere karşı dayanıklı olarak lanse edilen kulaklığın ter ile aşındığını da söylüyor. Açılan toplu dava ile beraber Alejandro Vivar, Apple’ı durumu düzeltmeye ve sorunlardan etkilenen kullanıcıların zararlarını ödemeye çağırdı.

Yeni dava henüz toplu bir dava olarak onaylanmamış olsa da, kabul edildiğinde New York, Georgia, Michigan, Montana, Kuzey Dakota, Oklahoma, Rhode Island, Güney Dakota ve Virginia'daki tüm Powerbeats Pro kullanıcılarını kapsaması bekleniyor.



