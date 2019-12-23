Apple'ın kişisel depolama uygulaması iCloud'u hacklediği görüntüleri YouTube üzerinden paylaşarak şirkete şantaj yapan 22 yaşındaki hacker Kerem Albayrak önceki gün hakim karşısına çıktı.

300 milyondan fazla iCloud hesabına erişimi olduğunu iddia ederek Apple'ı fidye ödemediği takdirde bunları sıfırlamakla tehdit eden Turkish Crime Family isimli grubun lideri Albayrak'a 2 yıl hapis cezası verildi. Cezası ertelenen Albayrak, toplam 300 saat kamu hizmeti yapacak ve 6 ay boyunca elektronik kelepçe takacak.

Londra'nın kuzeyindeki Hornsey’de yaşayan Albayrak, ABD'li teknoloji devinden 133 bin İngiliz poundu değerinde Bitcoin ve 837 İngiliz poundu değerinde iTunes kuponu talep etmişti.

Albayrak, Mart 2017'de Apple ile iletişime geçerek bazı hesaplardaki bilgileri satmakla tehdit etmiş ve Apple'dan 75.000 dolar değerindeki Bitcoin istemişti. Albayrak ayrıca iCloud hesaplarındaki verilerin silinmemesi için de 100 dolar değerindeki iTunes hediye kartı istemişti. Albayrak YouTube üzerinden paylaştığı videoyu daha sonra silmişti. Albayrak, aynı zamanda yine 2017'de gerçekleştirilen WannaCry fidye yazılım saldırısının da arkasındaki isimdi.