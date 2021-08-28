Apple'ın CEO'su Tim Cook, görevdeki 10. yılına geldi. Cook, şirketin kurucusu Steve Jobs ile yaptığı anlaşma uyarınca pahalı bir ödülün sahibi oldu.

Cook'a, değeri 750 milyon olan 5 milyon adet şirket hissesi verildi. Cook ise, bu hisseleri nakde çevirdi.

Jobs'ın yaşamını yitirmesinden kısa bir süre önce göreve gelen Cook, döneminde şirketi dünya markaları arasına soktu.

Cook'un 10 yıllık döneminde şirketin hisseleri yüzde 1200 değer kazandı.

Tim Cook'un kendi servetinin ise 1.5 milyar dolar değerinde olduğu ifade ediliyor.