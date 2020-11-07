5K, 10K, 15K ya da İstanbul Maratonu gibi uzun mesafe koşularına Apple Watch SE veya Apple Watch Series 6 ile hazırlanabilirsiniz. Apple Watch yerleşik GPS ve hep-açık altimetre sayesinde tüm dış mekan antrenmanlarınızı takip ediyor. Akıllı aktivite koçluğu, gelişmiş Kalp Atış Hızı uygulaması, doğrudan bileğinizden erişebileceğiniz favori çalma listeleriniz, hep-açık altimetre ve daha duyarlı bir Siri deneyimi sunan Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE ile her zamankinden daha aktif, motive ve bağlantıda kalmanızı sağlayacak imkanlara erişebilirsiniz.

Apple Watch’tan aktivite paylaşma

Sanal maratonda herkes ayrı zamanlarda, farklı yerlerde koşsa da birliktelik hissiyatını sağlayabilir, birbirinizi motive edecek mesajlar gönderebilirsiniz. Bunun için Apple Watch’ta bulunan Fitness Paylaşma özelliğinden birbirinizi takip etmelisiniz.

Bunun için iPhone’unuzda 3 renkli halkadan oluşan Fitness (Aktivite) uygulamasına tıklayıp sağ alt köşedeki Paylaşma butonuna basmanız gerekiyor. Rehberinizde kayıtlı olup Apple Watch’u olan tüm arkadaşlarınızı takipe davet edebilirsiniz. Bu takipleşmeyi dilediğiniz zamanda da bitirebilirsiniz. Detayları bu bağlantıda bulabilirsiniz.

Antrenmanlar

Maratona hazırlanırken yaptığınız antrenmanlar oldukça önemlidir. Apple Watch antrenman uygulaması ile koşularınızla ilgili kendinize hedefler belirlemenizi, antrenman sırasında birden çok veriyi takip etmenizi ve antrenman sonunda da detaylı bir özet görüntülemenizi sağlıyor. Böylece düzenli yapacağınız antrenmanlarla koşularınızı geliştirebilirsiniz.

Apple Watch ile antrenman yapmaya başlamak için Antrenman uygulamasını açıp dış ya da iç koşu antrenmanlarından birini seçebilirsiniz.

Antrenman hedefini belirleme

Antrenmana başlarken açık bir hedefle koşabilir ya da kendinize Kalori, mesafe ya da süre hedefi belirleyebilirsiniz. Eğer koşu boyunca belirli bir temponun üzerinde koşmak istiyorsanız kendinize bir Tempo uyarısı belirleyip koştuğunuz her kilometre sonunda bu temponun altına düşerseniz Apple Watch’un sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz.

Apple Music

Koşu sırasında ve antrenmanlarda en büyük motivasyon kaynağı müziktir. Koşu sırasında sizi motive eden müzik listelerinize Antrenman ekranınızı sağa kaydırarak bileğinizden kolayca ulaşabilirsiniz. Bu ekrandan Apple Music uygulamanıza ulaşarak istediğiniz müziği açabilir, parçalar veya albümler arasından gezinebilir ve müziğin sesini kontrol edebilirsiniz.

Antrenman sırasında müzik seçmek ve Bluetooth kulaklığınızın ses yüksekliğini denetlemek için Şu An Çalınan ekranına doğru sola kaydırın. Antrenmana başladığınızda otomatik olarak çalınacak bir liste seçmek için iPhone’unuzda Apple Watch uygulamasını açın, sonra Saatim’e dokunun.

Antrenman sırasında görülen veriler

Apple Watch koşu antrenmanı sırasında 5 adede kadar metrikleri size gösterebilir. Koşu sırasında farklı metrikleri de görmek isterseniz Watch uygulamasını açıp Antrenmanlar altındaki Görüntü menüsüne giderek antrenman seçip dahil etmek istediğiniz ölçüleri belirleyebilirsiniz. Örneğin dış koşularda Tempo yerine kadans ya da kalori takip etmek isterseniz “Düzenle”ye dokunarak antrenman sırasında görüntülenecek metrikleri düzenleyebilirsiniz.

Bölüm süreleri alma

Eğer koştuğunuz alan birden fazla tur attığınız dairesel bir parkur ya da bölümleri önceden belirlenmiş bir parkur ise kilometreler yerine kendi belirleyeceğiniz bölüm (lap) sürelerini almak isteyebilirsiniz.

Bunun için tek yapmanız gereken Apple Watch ekranınıza çift dokunmak. Bölüm süreleri ve mesafeler numaralandırılarak kaydedilir ve antrenmanınız bittiğinde Fitness uygulamasında bölümlerin detaylı özetini görebilirsiniz.

Antrenman özetini görüntüleme

Fitness uygulamasında antrenmanlarınıza girerek antrenmanlarınızın tüm metriklerini içeren bir özetini görüntüleyebilir, trendlerinizi takip edebilirsiniz. Dışarıda koştuysanız harita üzerinde koştuğunuz rotayı ve çeşitli bölümlerdeki temponuzun nasıl değiştiğini de rotadaki renklere bakarak görebilirsiniz.

Mesafe tanımayan özellikler

Apple Watch yerleşik GPS ve altimetre sayesinde koşularınızı bir üst düzeye çıkarabilecek tüm özellikleri sunuyor. Saatinizi uyumlu spor ekipmanlarıyla da kablosuz olarak eşleştirebiliyor ve suya dayanıklı olduğu için koşudan sonra kolunuzdan çıkarmadan havuza atlayıp serinleyebiliyorsunuz.

Nike+ Run Club

İster amatör ister profesyonel bir koşucu olun, Nike+ Run Club uygulaması koşu deneyiminizi hiç olmadığı kadar iyi hale getirmek için tam olarak ihtiyacınız olan şeyleri sunuyor. Sizi motive eden milyonlarca koşucu ve her adımınıza rehberlik eden uzmanlar sayesinde daha ileriye, daha hızlı gideceksiniz.

Üçüncü taraf uygulamalarla besinleri takip etme

Maraton gibi bir etkinliğe hazırlanırken beslenmeniz de çok önemlidir. Yeterli enerjiyi doğru makro ve mikro besinlerle alarak vücudunuzu zinde tutabilirsiniz. Bu besinleri takip edebilmek için App Store editörlerimiz tarafından tavsiye edilen takip uygulamalarını kullanabilirsiniz. YAZIO, MyFitnessPal, Lifesum gibi uygulamaları yükleyebilirsiniz.

Uyku

Yoğun antrenman yaparken ve beslenmenize dikkat ederken vücudunuzun dinlenmesi ve zihinsel olarak da daha sağlıklı olmanız için yeterince ve kaliteli uyumak oldukça önemli. Bunu da daha iyi yatma zamanı alışkanlıkları kazanarak ve uykumuzu takip ederek yapabiliriz.

Apple Watch’unuz mikrofon ve hareket sensörlerini kullanarak yatakta olduğunuz süre ve uykuda geçirdiğiniz süreyi ölçebiliyor. Bunun da güzel bir özetini hem saatinizde hem de iPhone’daki Sağlık uygulamasında bulabilirsiniz.

Aynı zamanda daha iyi uyku alışkanlıkları kazanmak için bir uyku planı yaparak kendinize yatma zamanı rutini belirleyebilirsiniz. Bu rutin sayesinde yatma zamanınız yaklaşırken Apple Watch’unuzun ve iPhone’unuzun ekranı kapanır, Rahatsız Etme özelliği açılır. Böylece daha fazla bildirim almazsınız ve dikkatiniz dağılmaz. Bununla birlikte kendi belirleyeceğiniz kestirmeler sayesinde sevdiğiniz rahatlatıcı bir melodiyi dinleyebilir ya da meditasyon yapabilirsiniz.

Sağlık uygulaması

Hazırlığınız için ihtiyacınız olan tüm metrikleri iPhone’daki Sağlık uygulamasında görüp kendinize bunları düzenli olarak takip ettiğiniz Favoriler’den oluşan bir Özet ekran oluşturabilirsiniz. Tek yapmanız gereken takip etmek istediklerinizi Favorilere eklemek.