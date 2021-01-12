Apple’dan eski iPhone’lar için güncelleme geldi! iOS 12.5.1 güncellemesi ile ne değişecek?
En son iOS 14 güncellemesini yayınlayan Apple, iOS 12.5'i geçtiğimiz ay eski nesil iPhone ve iPad cihazlara sundu. Apple, şimdi de iOS 12.5.1 güncellemesini yayınladı. Peki iOS 12.5.1 güncellemesi ile ne değişecek?
12 Ocak 2021, Salı 16:26 Son Güncelleme:
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Apple iOS 12.5'in yayınlanmasından yaklaşık 1 ay sonra iOS 12.5.1 güncellemesi kullanıcılara sunuldu. Apple normal şartlarda eski telefonları için yayınladığı güncellemelerde herhangi bir özelliğe yer vermiyor. İçinde bulunduğumuz pandemi için kullanıma sunulan Covid-19 Maruz Kalma Bildirimleri, iOS 12.5 ile eski modellere de getirildi.
Koronavirüse Maruz Kalma Bildirimleri, tıpkı HES uygulamasında olduğu gibi Bluetooth tabanlı bir hizmet. Çevreye sürekli olarak sinyal yayan iPhone modelleri, sosyal mesafenin aşıldığı durumlarda kullanıcıları uyarıyor.
iOS 12.5.1 güncellemesi, Apple’ın artık destek vermeyi kestiği iPhone ve iPad modelleri için yayınlandı. Listede yer alan cihazlar şu şekilde:
- iPad Air
- iPad mini 2
- iPad mini 3
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPod touch 6. Nesil
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