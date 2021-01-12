Apple iOS 12.5'in yayınlanmasından yaklaşık 1 ay sonra iOS 12.5.1 güncellemesi kullanıcılara sunuldu. Apple normal şartlarda eski telefonları için yayınladığı güncellemelerde herhangi bir özelliğe yer vermiyor. İçinde bulunduğumuz pandemi için kullanıma sunulan Covid-19 Maruz Kalma Bildirimleri, iOS 12.5 ile eski modellere de getirildi.

Koronavirüse Maruz Kalma Bildirimleri, tıpkı HES uygulamasında olduğu gibi Bluetooth tabanlı bir hizmet. Çevreye sürekli olarak sinyal yayan iPhone modelleri, sosyal mesafenin aşıldığı durumlarda kullanıcıları uyarıyor.

iOS 12.5.1 güncellemesi, Apple’ın artık destek vermeyi kestiği iPhone ve iPad modelleri için yayınlandı. Listede yer alan cihazlar şu şekilde:

iPad Air

iPad mini 2

iPad mini 3

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPod touch 6. Nesil











