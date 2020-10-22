SwiftPlaygrounds uygulaması, Apple’ın yazılım dili SWIFT i öğretmek için eğlenceli uygulamalar ve kılavuzlar sunuluyor ve yeni başlayan öğrenciler için mükemmel.

Swift Playgrounds, 3 boyutlu dünyadaki bir karakteri yönlendirmek için gerçek kodları kullanarak, önce temel konuları öğretir ardından daha gelişmiş kavramlarla görevleri zorlaştırır ve sürekli yeni görevlerin ekler. Swift Playgrounds uygulaması ücretisiz ve hem iPad hem de Mac'te kullanabiliyor.

iPad ve Mac’te kullanılabilen Swift Playgrounds, Swift’i öğrenmeyi çok eğlenceli ve etkileşimli hale getiriyor.

Everyone Can Code - Herkes Kod Yazabilir

Everyone Can Code, etkileşimli bulmacalarla ve eğlenceli karakterlerle dolu bir dünyada öğrencilere kod yazmayı öğreten Swift Playgrounds uygulaması üzerinden işlenen bir ders programı. Sekiz yaş ve üstü öğrenciler için tasarlanmış olan Swift Playgrounds uygulaması, profesyonel uygulama geliştiricileriyle aynı dili kullanarak kod yazmayı öğrenmeye yardımcı oluyor.

Everyone Can Code kullanmak için herhangi bir kod yazma bilgisi gerekmez ve yeni başlayan öğrenciler için kod yazmanın temellerini öğretir.

Everyone Can Code Bulmacalar öğrenci ve öğretmenler için önemli kod yazma konseptlerini tanıtan ve toplamda 40 saatten fazla süren öğrenim amaçlı aktiviteler sunuyor. Ayrıca Everyone Can Code Bulmacalar Öğretmen Kılavuzu da bulunuyor.

Everyone Can Code Maceralar, Bulmacaları tamamlamış öğrenciler için tasarlandı. Swift kodlarıyla uygulama geliştirmeye yönelik fırsatlar sunuyor.

Uygulama tasarlamaya ve geliştirmeye hemen başlamak için deneyim sahibi olmak zorunda değilsiniz. İster tek bir dönem için ister sertifika almak için olsun, Develop in Swift ders programı ve Xcode ile 14 yaş ve üstü öğrencilere tıpkı profesyoneller gibi kod yazmayı öğretmeyi kolaylaştırıyor.

Swift Coding Club kaynakları isteyenlerin kendi kod yazma kulüplerini açması için öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyacınız olan her şeyi sunuyor. Bu kaynaklar arasında yeni üyeler katmakla ilgili ipuçları, yeni uygulamalar icat etmek için ilham kaynakları ve Apple tasarım ilkelerini kullanarak prototipler oluşturma kılavuzları bulunuyor. App Showcase Guide (Uygulama Tanıtma Kılavuzu) ise öğrencilerin eserlerini ve yaratıcılıklarını kutlamak için bir etkinlik düzenlesine yardımcı oluyor.

Kodlamaya hızlı bir başlangıç

Bu eğlenceli kılavuz 10 yaş ve üzerindeki öğrenciler için tasarlanmış 10 kodlama meydan okuması. Sadece birkaç adımla, bir MeeBot’u dans ettirin, aygıt kameranızı, kendi Taş, Kağıt, Makas oyununuzu kodlayın ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Öğretmenleri desteklemek ve başarılarını takdir etmek için tasarlanmış ücretsiz bir mesleki gelişim programı olan Apple Teacher, öğretmenleri Apple ürün ve eğitim dünyası için özel olarak hazırladığı müfredat programları ve sınıf içi ya da uzaktan eğitim modelindeki öğrenme ortamlarında kullanımı konusunda güçlendirir. Bu program tecrübeli ya da mesleğe yeni başlamış tüm öğretmenlerin iPad ve Mac’te yeni beceriler geliştirmelerine olanak sağlarken aynı zamanda Pages, Keynote, GarageBand ve iMovie gibi Apple uygulamalarını kullanarak öğrencileriyle olan etkileşimlerini artırmaya yönelik eğitimler sunar, sınıf içi ya da uzaktan eğitim modelindeki öğrenme ortamlarında kullanımı konusunda öğretmenleri güçlendiriyor. Ayrıca Apple Teacher programına katılan öğretmenler iPad veya Mac ile ilgili öğrendikleri yeni becerilerini test ederek rozetler kazanabilir ve gereken modülleri tamamlayınca resmi ‘Apple Teacher’ unvanına sahip olabilirler. Apple Teacher unvanına sahip olan öğretmenler, Apple Teacher sertifikası ve sosyal medya da kullanmak üzere Apple Teacher logo kullanımına da sahip oluyorlar.