Bilim & Teknoloji Apple’dan motosiklet ve scooter kullanıcılarına iPhone odaklı uyarısı

Apple’dan motosiklet ve scooter kullanıcılarına iPhone odaklı uyarısı

Bilim & Teknoloji

Apple’dan motosiklet ve scooter kullanıcılarına iPhone odaklı uyarısı

Apple’dan iPhone kullanıcılarına yönelik olarak motosiklet motoru uyarısı geldi. Apple’ın destek sayfasında yeni yayınlanan bir yazıda, iPhone kameralarının yüksek güçlü motosiklet motorları tarafından üretilen yüksek genlikli titreşimler tarafından bozulabileceği belirtildi.

18 Eylül 2021, Cumartesi 08:07 Son Güncelleme:
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Apple, bazı motosiklet ve scooter modellerinin ürettiği titreşimin iPhone kameralarına zarar verebileceği vurguladı. “Yüksek güçlü motosiklet motorlarının oluşturduklarına benzer titreşimlere maruz kalmak iPhone kameralarını etkileyebilir” uyarısını yapan Apple’ın açıklamasında, “iPhone'unuzu belirli frekans aralıklarında, özellikle yüksek güçlü motosiklet motorlarının oluşturduğu yüksek genlikli titreşimlere maruz bırakmak kamera sisteminin performansını düşürebilir” denildi.

Apple’ın destek sayfasında yayınlanan açıklamada, bu dikkat çekici uyarı ile ilgili şu bilgiler verildi:

“iPhone kamerası, günlük kullanımdan stüdyo kalitesinde portrelere kadar her durumda harika fotoğraflar çekmenize yardımcı olur. Bazı iPhone modellerindeki gelişmiş kamera sistemleri, zorlu koşullarda bile mükemmel fotoğraflar çekmenize yardımcı olmak için optik görüntü sabitleme ve kapalı çevrim otomatik odaklama gibi teknolojiler içerir. Bu sistemler, mükemmel bir çekim yapmaya odaklanabilmeniz için hareketi, titreşimleri ve yer çekimi etkilerini otomatik olarak etkisiz hale getirmeye çalışır.”

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