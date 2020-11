Öğretmenleri desteklemek ve başarılarını takdir etmek için tasarlanmış ücretsiz bir mesleki gelişim programı olan Apple Teacher, öğretmenleri Apple ürün ve eğitim dünyası için özel olarak hazırladığı müfredat programları ve sınıf içi ya da uzaktan eğitim modelindeki öğrenme ortamlarında kullanımı konusunda güçlendiriyor. Bu program tecrübeli ya da mesleğe yeni başlamış tüm öğretmenlerin iPad ve Mac’te yeni beceriler geliştirmelerine olanak sağlarken aynı zamanda Pages, Keynote, GarageBand iMovie gibi Apple uygulamalarını kullanarak öğrencileriyle olan etkileşimlerini artırmaya yönelik eğitimler sunar, sınıf içi ya da uzaktan eğitim modelindeki öğrenme ortamlarında kullanımı konusunda öğretmenleri güçlendiriyor. Ayrıca Apple Teacher programına katılan öğretmenler iPad veya Mac ile ilgili öğrendikleri yeni becerilerini test ederek rozetler kazanabilir ve gereken modülleri tamamlayınca resmi ‘Apple Teacher’ unvanına sahip olabilirler. Apple Teacher unvanına sahip olan öğretmenler, Apple Teacher sertifikası ve sosyal medya da kullanmak üzere Apple Teacher logo kullanımına da sahip oluyorlar.

iPad, Mac ve Apple uygulamaları hakkında ilham veren 120’den fazla ders sunan Apple Teacher Programına appleteacher.apple.com adresinde yer alan Apple Teacher Learning Center üzerinden kayıt yapılabiliyor. Apple Teacher Learning Center’a Apple ID’nizi kullarak giriş yapabilirsiniz.

Ayrıca sorularına hızlı yanıtlar arayan okul yöneticileri ve eğitmenler için, online Apple Eğitim destek topluluklarına (Eğitimde Mac, Eğitimde iPad, Eğitimde iPhone) bu süre zarfında yardımcı olacak fazladan ekip üyeleri ekleniyor. İngilizce olan bu topluluklar pek çok sorunun cevaplarını bulma konusunda faydalı oluyor.

Öğretmenler için tasarlanan 30 eğlenceli ve basit etkinlik, öğretmenlerin günlük olarak yaptığı birçok görevde zaman kazanmalarına yardımcı oluyor. Bu ipuçları ile öğretmenler Safari'yi kullanarak web sayfalarındaki dikkat dağıtıcı unsurları kolayca ortadan kaldırabilir ve öğrencilerle paylaşmak üzere herhangi bir web sayfasının PDF'sini hızla oluşturabilirler. Notes uygulamasında, bir bilgeyi nasıl hızla dijitalleştirebileceğini keşfedebilir veya Pages'da öğrencilerinin ilgisini çekmek için etkileşimli bildirileriler oluşturabilirler. Bu kaynak ile öğretmenler düzenli kalmak, görevleri yönetmek, öğretim kaynaklarını toplamak ve daha fazlasını yapmaya yardımcı olacak zengin fikirler bulabilecekler.

Pandemi dönemiyle beraber Apple, okulların ve eğitimcilerin Apple aygıtlarında uzaktan öğrenim olanaklarından en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir video koleksiyonu olan Apple Education Learning Series’i kullanıma sundu. İngilizce olarak yayınlanan bu videolar, eğitimcilere iPad’lerini hazır ve çalışır duruma getirmeleri için yardımcı oluyor, nasıl etkileyici eğitim videoları oluşturabileceklerini ve uzaktan birlikte çalışabileceklerini gösteriyor. Eğitimciler bunun devamında bu konularda Apple Professional Learning uzmanları tarafından yönetilen sanal konferanslara katılabilirler.

Başka bir yenilik de Apple Destek sayfalarında hazırlanan Apple aygıtlarınızı uzaktan öğrenime hazırlayın kılavuzu! Bu yeni makale, eve götürülecek cihazların nasıl hazırlanacağını, mobil aygıt yönetimi kurulumunu, ayar yapılandırmalarını ve favori uygulamalar ile içeriklerin nasıl yükleneceğini anlatıyor.

Everyone Can Code, kod yazmayı basitleştiriyor

Everyone Can Code, etkileşimli bulmacalarla ve eğlenceli karakterlerle dolu bir dünyada öğrencilere kod yazmayı öğreten Swift Playgrounds uygulaması üzerinden işlenen bir ders programı. Sekiz yaş ve üstü öğrenciler için tasarlanmış olan Swift Playgrounds uygulaması, profesyonel uygulama geliştiricileriyle aynı dili kullanarak kod yazmayı öğrenmeye yardımcı oluyor.

Everyone Can Code kullanmak için herhangi bir kod yazma bilgisi gerekmez ve yeni başlayan öğrenciler için kod yazmanın temellerini öğretir.

Everyone Can Code Bulmacalar öğrenci ve öğretmenler için önemli kod yazma konseptlerini tanıtan ve toplamda 40 saatten fazla süren öğrenim amaçlı aktiviteler sunuyor. Ayrıca Everyone Can Code Bulmacalar Öğretmen Kılavuzu da bulunuyor.

Everyone Can Code Maceralar, Bulmacaları tamamlamış öğrenciler için tasarlandı. Swift kodlarıyla uygulama geliştirmeye yönelik fırsatlar sunuyor.

Eğitimciler ve öğrenciler için kaynaklar

Eğitimciler ve kreatif profesyonellerin iş birliğiyle geliştirilen "Herkes Kreatif İşler Yapabilir” (Everyone Can Create) programı yaratıcılığı artırmak üzere tasarlanmış bir iPad tabanlı eğitim serisidir.

Everyone Can Create; öğretmenlerin çizim, müzik, film yapımı veya fotoğrafçılığı herhangi bir ders, konu veya ödeve kolayca dahil etmelerine yardımcı olan çeşitli ücretsiz öğrenim kaynakları ve öğretim kılavuzlarından oluşuyor. Ders programı öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri için farklı yollar sunarken yeni beceriler keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Eğitim dünyasında gerçekleşen hızlı dijital dönüşümde öğretmenlere yardımcı olmak amacıyla başlayan ve Apple Yetkili Eğitim Uzmanı iş ortağı Pozitif Teknoloji tarafından gerçekleşecek olan “Apple ile Öğrenme Yolculuğu” webinar serisi 24 Kasım Öğretmenler Günü, yani bugün başlıyor. 24-25-26 Kasım günlerinde 20:00 - 21:30 saatleri arasında gerçekleşecek eğitime öğretmenler bu bağlantı üzerinden kaydolabilirler.