Apple servislerini tek çatı altında sunan Apple One, hizmetlere ayrı ayrı abone olmaktansa daha uygun fiyata tek pakette abone olma imkanı sağlıyor.

Apple One, içerisinde sunulan servislere göre farklı fiyat etiketlerine sahip çeşitli katmanlarla geliyor. Bireysel, Aile ve Premium olmak üzere 3 farklı paket ile karşımıza çıkıyor. Bireysel pakette Apple Music, Apple TV, Apple Arcade ve Apple Cloud aboneliği ayda 14,95 dolara alıcılarla buluşuyor. Bünyesinde aynı uygulamaları bulunduran Aile paketi ise aylık 19.95 dolar.

Premier pakette ise Apple Music, Apple Cloud, Apple TV, Apple Arcade, Apple Fitness ve Apple News yer alıyor. Premier paketi kullanmak isteyenler şirkete ayda 29.95 dolar ödeme yapıyor.

Premier paketteki iCloud saklama alanı 2 TB, Family paketindeki iCloud saklama alanı 200 GB ve tek kullanıcılı başlangıç paketinde ise 50 GB iCloud alanı bulunuyor. Başlangıç paketi tek kişiye özel, diğer paketler ise 6 kişiye kadar ortak kullanılabiliyor.