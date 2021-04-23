Apple’ın ardından Oppo da takip cihazı çıkaracak

Oppo Smart Tag, Apple AirTag gibi değerli eşyalarınızın kaybolmasını önleyecek. Takip cihazını çantanıza, dizüstü bilgisayarınıza, anahtarlığınıza veya evcil hayvanınızın tasmasına takıp akıllı telefon uygulaması aracılığıyla konumunu takip edebileceksiniz.

Sızan görüntülere göre Smart Tag, beyaz renkte yuvarlak bir kasayla gelecek. Ayrıca düşük güç tüketimine sahip UWB (Ultra Geniş Bant) teknolojisine sahip olabilir.

Oppo Smart Tag, USB-C bağlantı noktası içerecek. Bu da cihazın pille değil, dahili bataryayla çalışacağını gösteriyor.

Oppo Smart Tag'in ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatı belli değil.



