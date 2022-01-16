Apple’ın artırılmış gerçeklik gözlükleri 2022’de gelmeyecek

Bloomberg tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple, bu sene gerçekleştirilecek olan Worldwide Developers Conference içerisinde yeni artırılmış gerçeklik gözlüklerini tanıtacak. İlk önce 2021 yılında duyurulup 2022 yılında satışa sunulması beklenen cihaz, 2022 yılının sonlarında ya da 2023 yılında satışa çıkabilir. Bunun sebebi olarak cihazda yaşanan aşırı ısınma, kamera ve yazılım sorunları gösteriliyor.

Bunların yanında Apple gözlükler, 2 bin doların üzerinde bir fiyat etiketine sahip olabilir. Cihazda 2 işlemci bulunacak ve bunlardan en az biri, MacBook Pro modellerinde yer alan M1 Pro işlemciye denk bir işlemci olacak. Daha önce paylaşılan bilgilere göre de cihazın iki adet OLED mikro ekrana ve el takibi için de özel sensörlere sahip olacağı paylaşılmıştı.







