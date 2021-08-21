Apple’ın çift taraflı ajanı ortaya çıktı

İddialara göre Apple sızıntı ve jailbreak topluluğunun önemli bir ismi olan ve internette "YRH04E" olarak bilinen Andrey Shumeyko’yu çift taraflı ajan olarak kullandı. Shumeyko bir yandan sızıntıları kaynaklardan elde ederek teknoloji gündemine getiren birisi olarak görünürken diğer yandan bu sızıntıları yapanları da Apple’a aktarıyordu.

Geçen yıl iOS 14 yüklü bir geliştirici iPhone 11 prototipinin çalınması konusunda ilk elden isimleri Apple’a verdi. Ayrıca bir çalışanın şirket içi yazışmaları sızdırmasını da yine Apple’a bildirdi ve bu çalışan işten çıkarıldı. Aslında bu gizli iş birliği uzun süre devam edecekti ancak Shumeyko yavaş yavaş çalışmalarının bir karşılığı olması gerektiğini düşünmeye başladı. Apple ise buna pek yaşanmayıp Shumeyko’ya ödeme yapmayınca da yaptığı işleri herkesle paylaşmaya karar verdi.

Shumeyko, Apple için bir muhbir olarak hizmet ederek, iPhone sızıntıları topluluğunun eski bir katılımcısı olmaktan kendini kurtarabileceğini ve işbirliği için finansal bir teşvik olacağını umduğunu söyledi.







