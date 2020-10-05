Geri dönüşüme oldukça önem veren Apple, her yıl yüz binlerce ürününü hem kendisi hem de ortakları ile imha ederek geri dönüşüme kazandırıyor. Şirket bu doğrultuda Geep Canada ile bir anlaşma yaptı.

Daha sonra Apple tarafından Geep Canada’ya açılan davaya göre Kanadalı şirkete geri dönüşüm amacıyla gönderilen 100 binin üzerinde iPhone, iPad ve Apple Watch, parçalanarak geri dönüştürülmek yerine yeniden piyasaya satıldı.

Geep Canada, Apple tarafından ortaya atılan iddiaları doğruladı. Söz konusu satışın, şirketin bilgisi dahilinde olmayan üç çalışan tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü. Apple’a karşı dava açmış durumda. Apple, bu çalışanların aslında firmada üst düzey yönetici olduklarını savunuyor.

Dava kamuya yeni açıklandı. Ancak Apple tarafından açılan davanın tarihi Ocak 2020’ye, Geep Canada’nın açmış olduğu karşı dava ise Temmuz 2020’ye dayanıyor.

İddialara göre Apple, 2015 ile 2017 yılları arasında Geep Canada’ya geri dönüştürülmek üzere 531.966 iPhone, 25.673 iPad ve 19.277 Apple Watch gönderdi. Ancak daha sonra gönderdiği birimlerinin tamamının Geep Canada’nın deposunda yer almadığını gören Apple, cihazların seri numaralarını kontrol etti.

Yapılan kontroller sonucunda 103.845 cihazın yani Apple’ın söz konusu zaman aralığında Geep Canada’ya gönderdiği cihazların yaklaşık yüzde 18’inin operatör ağlarına bağlı olduğu yani bir yerlerde kullanılmaya devam ettiği tespit edildi.

Apple, Geep Canada’ya açmış olduğu davada söz konusu 100 binin üzerinde cihazın yeniden satışından elde edilen 22,7 milyon dolarlık geliri geri istiyor.

Geep ise Apple’a karşı açtığı davada söz konusu satıştan sorumlu üç çalışanı aradığını ifade etti.