iOS 13 güncelleştirmesi 19 Eylül itibarıyla Apple cihazları için kullanıma sunulmuştu. CNN'deki habere göre Apple'daki hata, 12.1 güncelleştirmesinde de açık bulan Jose Rodriguez tarafından bulundu.

Yeni güncelleştirmedeki hata ise kilit ekranını şifresiz şekilde aşarak rehbere ulaşabiliniyor olması. Telefon kilitli halde olsa bile Facetime'ı etkinleştirip Siri aracılığıyla rehbere girilebiliyor.

Rodriguez yayınladığı videoyla bu hatayı görüntülü olarak ortaya serdi. Rodriguez ayrıca bu hatayı haftalar öncesinden Apple'a bildirmesine rağmen herhangi bir düzeltme yapılmadan piyasaya sürüldüğünü söyledi. Siri ve Facetime aracılığıyla yapılabilen bu hileyle kişinin yalnızca fotoğraflarına erişilemiyor ve diğer tüm bilgiler görüntülenebiliyor.