Apple’ın iOS 13.5 sürümü için yeni jailbreak aracı çıktı

Unc0ver ekibi iOS 13.5 güncellemesinin ilk gün açığından yararlanan Pwn20wnd aracını kullanarak Unc0ver 5.0.0 yazılımını oluşturdu. Bu yazılım ile iPhone 11 Pro, iPad Pro 2020 ile iPhone SE 2020 modelleri jailbreak yapılabiliyor.

Jilbreak aracı sıfır gün güvenlik açığının üstüne inşa edildi ve cihazın pil ömrünü olumsuz yönde etkilemiyor. Aynı zamanda Apple servislerinin kullanımını etkilemiyor, iOS’in güvenlik çerçevesine de zarar vermiyor.

Unc0ver’ın geliştirici ekip lideri Wired’a, jailbreak’in mevcut kurallara istisnalar eklediğini ve “yeni jailbreak dosyalarının ve dosya sisteminin kullanıcı verisi içermeyen bölümlerinin okunmasını sağladığını” söyledi.

Jailbreak aracının kaynak kodu açık değil ve grup, iOS’teki hangi açığın kullanılarak bu aracın geliştirildiği hakkında herhangi bir bilgi vermiyor.

Unc0ver 5.0.0 yazılımı Windows, macOS ve Linux platformlarında kullanılabiliyor. iOS 11.0 ve iOS 13.5 arasındaki tüm sürümleri destekleyen yazılımın sadece 2.3-12.3.2-12.4.2-12.4.5 sürümlerine uyumlu olmadığı ifade ediliyor.



