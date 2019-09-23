iOS 13 yüklü olan cihazlar, ekranları kilitli olsa dahi Siri ve Facetime kullanılarak fotoğraflar hariç içindeki her şeye ulaşılır hale geliyordu.

Özel güvenlik uzmanı Jose Rodriguez, Ağustos ayında iOS 13 henüz beta sürümündeyken bu hatayı tespit etmiş ve Apple'ı uyarmıştı. Fakat Apple herhangi bir düzeltme yapmadan güncellemeyi yayınladı. Rodriguez'in bahsi geçen güvenlik açığını tekrar gündeme getirmesinin ardından Apple, bu kusuru kabul etti ve 13.1 güncellemesiyle düzeleceğini söyledi.

13.1 güncellemesinin 30 Eylül'de yayınlanacağı biliniyordu fakat Apple, güncelleme tarihini 1 hafta öne çekerek 24 Eylül'de kullanıcılarına sunma kararı aldı.