The Gurman, başlığın 2022 gibi gelmeye hazır olduğunu söyledi. Ancak başlıkta hangi işlemcilerin kullanılacağı belli değil. Geçmişte başlığın göz başına 8K çözünürlükle geleceği iddia edilmişti. Oyunların 8K çözünürlüğü desteklemesi beklenmese de, söz konusu çözünürlük ciddi bir işlemci gücünü gösteriyor.

Gurman’a göre 3 bin dolarlık bir fiyat etiketine sahip olması beklenen başlığın, sadece artırılmış gerçeklik destekli bir versiyonunu da gelebilir. Ancak Apple’ın bunu yıllar sonra yapabileceği belirtildi.

Başlığın 299 dolarlık Quest 2’ye rakip olması beklenmiyor. Ancak Apple’ın ilk karma gerçeklik başlığıyla oyun deneyimine uygun cihazlara sunması öngörülüyor.