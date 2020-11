Apple, 15 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği Apple Event’te yeni Apple Watch ve iPad modellerini tanıtmış, 13 Ekim tarihinde de Hi Speed etkinliğini gerçekleştirmişti. Şirket, geçen sene ise kendi bilgisayarlarında Intel işlemciyle vedalaşarak Apple Silicon işlemci kullanmaya başlayacağını açıklamıştı. Apple’ın Silicon işlemcili ilk Mac bilgisayarın ise 2020 yılı sonlarına doğru tanıtılması bekleniyordu.

Apple şimdiyse One More Thing adlı yeni bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Etkinliğin, 10 Kasım tarihinde gerçekleştirileceği ifade edildi. Bu etkinlik de Apple Event ve Hi Speed gibi online olarak gerçekleştirilecek.

10 Kasım saat 21.00'da gerçekleşecek etkinliği ise her zaman olduğu gibi sizlere anında aktarmaya devam edeceğiz.