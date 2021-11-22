Apple’ın kullanıcıların iPhone'larını kendi kendilerine tamir etmesine olanak sağlayan Self-Servis Onarım adlı programı, Android üreticileri de harekete geçirebilir.

Akıllı telefonlarda tamiratı zorlaştıran bir yapıştırıcı kullanmakla suçlanan Samsung ve diğer birçok akıllı telefon üreticisi, orijinal yedek parça satmayı bırakmıştı. Tamamen teknik servise bağımlı hale gelinen akıllı telefon onarım piyasasında Apple’ın bu kapsamlı onarım programının oluşturduğu etki, Android telefon üreticileri için bir çıta haline geldi.

İddialara göre yakında telefon üreten şirketler benzer uygulamalar yapmak zorunda kalabilir.