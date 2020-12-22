Bilim & Teknoloji Apple'ın sürücüsüz ve elektrikli otomobili 2024 yılında çıkacak

Apple'ın sürücüsüz ve elektrikli otomobili 2024 yılında çıkacak

Bilim & Teknoloji

Apple'ın sürücüsüz ve elektrikli otomobili 2024 yılında çıkacak

Apple, sürücüsüz araç teknolojisi için 2024 yılına hazırlanıyor. Şirket kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Apple 2024 yılında sürücüsüz araçlarını yollara çıkaracak.

22 Aralık 2020, Salı 15:18 Son Güncelleme:
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Proje Titan adı altında sürücüsüz araç çalışmalarını yürüten Apple, ilk olarak 2014 yılında otonom araç konseptinin çizimlerini yayınlamıştı. O dönem tüketici tepkisini ölçen şirket, yazılım geliştirmeyi odağına aldı.

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Dolayısı ile Apple'in geliştirdiği otonom otomobili kendisinin üretmeyeceği, bunun için başka bir otomotiv sanayisi kuruluşu ile anlaşmaya gideceği de edinilen bilgiler arasında. Üretilecek otonom araçların Apple markası ile mi, yoksa, Apple'in geliştirdiği teknolojinin başka otomobil markaları tarafından mı piyasaya sürüleceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Apple'in yaptığı çalışmalar ile elektrikli ve otonom araçta yer alan batarya maliyetlerini düşürdüğü ve elektrikli aracın menzilini artırdığı kaydedildi.

Araçta, lidar sensörlerin yer alacağı ve bu sensörler yardımıyla aracın sürücüsüz olarak ilerleyebileceği aktarılıyor. Şirketin iPhone 12 Pro ve iPad Pro akıllı cihazlarında da lidar sensörler yer alıyor.


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