Apple, Nisan ayında iOS 14.5 güncellemesiyle Uygulama Takip Şeffaflığı'nı kullanıcılara sunmuştu. Bu özelliğin amacı, kullanıcıları kişisel verilerinin nasıl kullanıldığı konusunda daha bilinçli hale getirmek ve uygulamaların veri kullanımı konusunda daha şeffaf olmalarını sağlamaktı..

Bu özelliğim ardından Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformları, Apple'ı adil olmamakla suçlamış ve reklam gelirlerinin önemli ölçüde düştüğünü açıklamıştı.

Şimdiyse bundan oyun sektörü etkilenmeye başladı. Kullanıcılardan aldıkları verilerle kişisel reklam sunan oyun geliştiricileri, takip izni vermeyen kullanıcılara nasıl reklam göstermesi gerektiğini bilemez hale geldi. Bu yüzden de uygulamadan elde edilen gelirler düşmeye başladı.

Kişisel reklam sunamadıkları için geniş hacimli reklamlardan yararlanmak isteyen şirketler, bu sefer kullanıcıları çok fazla reklama boğdukları için eleştiri aldı. Ardından oyunlara uygulama içi satın ama özelliği entegre edildi. Ancak bu da App Store'de yer alan çoğu oyunun pay-to-win olacağı endişesini beraberinde getirdi.

Fortnite, Call of Duty: Mobile ve PUBG gibi birçok oyun, uygulama içi satın almanın yanında "savaş bileti" gibi özelliklere de yer vererek kaybedilen parayı geri kazanmaya çalışıyor.



