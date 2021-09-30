Bilim & Teknoloji Apple’ın yeni iPad Mini modelinde ekran sorunu ortaya çıktı

Apple’ın yeni iPad Mini modelinde ekran sorunu ortaya çıktı

Bilim & Teknoloji

Apple’ın yeni iPad Mini modelinde ekran sorunu ortaya çıktı

Apple’ın kısa bir süre önce tanıttığı ve Türkiye’de de yaklaşık 5.800 TL’ye satılan yeni tablet bilgisayarı iPad Mini'nin sorunlu şekilde çalıştığı kaydedildi. iPad’i yatay kullanırken bu konuda bir sorun yaşanmadığı belirtilirken ekranı aşağı kaydırmak isteyenlerin büyük zorluk yaşadığı açıklandı.

30 Eylül 2021, Perşembe 15:27 Son Güncelleme:
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ABD medyasında yer alan haberlerde yakın zamanda piyasaya çıkan ve önceki modellere göre daha gelişmiş bir altyapısı olan iPad Mini’nin ekranında "jöle kayması" hatası oluştuğu aktarıldı.

Ekranın bir tarafının diğer tarafına göre daha hızlı tepki verdiği ve özellikle cihazı dik konumda tutarken portre modunda bu durumun yoğun olarak yaşandığı kaydedildi.

Yetkililer bu konuda bir açıklama yapmazken bu sorunun yazılımsal mı yoksa donanımsal mı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

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