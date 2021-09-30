Apple’ın yeni iPad Mini modelinde ekran sorunu ortaya çıktı

ABD medyasında yer alan haberlerde yakın zamanda piyasaya çıkan ve önceki modellere göre daha gelişmiş bir altyapısı olan iPad Mini’nin ekranında "jöle kayması" hatası oluştuğu aktarıldı.

Ekranın bir tarafının diğer tarafına göre daha hızlı tepki verdiği ve özellikle cihazı dik konumda tutarken portre modunda bu durumun yoğun olarak yaşandığı kaydedildi.

Yetkililer bu konuda bir açıklama yapmazken bu sorunun yazılımsal mı yoksa donanımsal mı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.