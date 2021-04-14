ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni tanıtımını yapacağı tarih belli oldu. Apple'dan yapılan resmi duyuruda lansman tarihi tıpkı Siri'nin işaret ettiği gibi 20 Nisan olarak açıklandı. Aynı açıklamaya göre, lansman TSİ 20.00'de start alacak. Apple her zamanki gibi lansmanın içeriğini sır gibi saklıyor.

Yeni düzenlenecek bu etkinlikte şirketin yeni iPad modellerini görücüye çıkartması bekleniyor. iPad Pro ve iPad mini modelleriyle bizleri karşılaması beklenen Apple'ın aynı zamanda bunlara ek olarak iMac ve AirTags cihazlarını da tanıtması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde gelen bir sızıntı ile söz konusu modellerin ilk görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Sızan fotoğrafalar bakılırsa Apple, kullanıcılarının karşısına 2 iPad modeli ve bir adet iPad Mini ile çıkacak.

iPad Pro kanadında opsiyonlar 12.9 ve 11 inç olurken iPad Mini'nin boyutlarında değişikliğe gidilecek.

Daha önce 7.9 inçlik ekran ile karşımıza çıkan iPad Mini yeni versiyonunda 8.4 inçlik bir ekrana ev sahipliği yapacak.

Buna göre, iPad Pro'ların kamera modülünde bir incelme olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Apple'ın ayrıca Smart Connector'a bu modellerde yer vermeyeceği sızan görseller ile ortaya çıktı.

Apple'ın birkaç ay sonra yapacağı etkinlikte ise yeni yazılımlarını tanıtması bekleniyor. Bunlar ise iOS 15, macOS12 ve wacthOS 8 oluyor. Apple etkinlik için bazı basın mensuplarına daveti de halihazırda göndermiş durumda.