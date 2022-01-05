Bilim & Teknoloji Apple'ın yeni monitörü beklenenden daha uygun fiyatlı gelebilir

Apple'ın yeni monitörü beklenenden daha uygun fiyatlı gelebilir

Bilim & Teknoloji

Apple'ın yeni monitörü beklenenden daha uygun fiyatlı gelebilir

Apple'ın bir sonraki monitörü, Pro Display XDR'den çok daha uygun bir fiyata sahip olabilir. Yeni modelin 2022 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

05 Ocak 2022, Çarşamba 09:25 Son Güncelleme:
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Bloomberg muhabiri Mark Gurman tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple, yeni monitörünü 5.000 dolar fiyata sahip Pro Display XDR’ye kıyasla çok daha uygun bir fiyata piyasaya sürecek.

Yeni monitörün 2022 yılı içerisinde tanıtılacağını düşünen Gurman, şirketin mini LED teknolojisi yerine LED kullanacağını ve parlaklık ve birkaç değişiklik ile maliyetleri düşürerek, yeni monitörünü oldukça uygun bir fiyata sunacağını söylüyor.

Apple’ın, 24 ve 27 inç boyutlarında monitörler üzerinde çalıştığını söyleyen bir diğer kaynak 9-5 Mac ise, bu monitörlerin öğrenme yeteneklerini hızlandırmak için A13 Bionic yonga setinden güç alacağını ve Neural Engine’ı kullanabileceğini söylüyor.

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