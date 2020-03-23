Apple’ın iPhone X tanıtıldığındın beri zaman zaman piyasaya çıkacağı söylenen AirPower adlı kablosuz şarj pedi için geçen yıl yeni bir patent alındığı ortaya çıkmıştı. Geçen yılın Mart aylarında çıkması planlanan ama çıkmayan ürünün 2020 yılında çıkacağı tekrar gündeme geldi.

Analist Jon Prosser, projenin devam ettiğini ve hatta bir prototip aşamasına bile geldiğini tweetledi. Dediği gibi bu, Apple'ın bir ürünü gerçekten piyasaya sürdüğünün kanıtı değil, ancak tasarımın ve testlerin ötesine geçmesi adına önemli.





Kendisini teknoloji analisti olarak tanımlayan Prosser'in Apple söylentilerinde sınırlı bir geçmişi var. Ancak, Apple, AirPods Pro'yu resmi lansmanlarından önce medyaya gösterdiğinde doğru bir şekilde rapor vermişti.

Ayrıca raporu, Ming-Chi Kuo'nun Apple'ın 2020'nin ilk altı ayında yalnızca "daha küçük bir kablosuz şarj matı" olarak tanımladığı şeyi yayınlamayı planladığını iddia etmesinin ardından geliyor. Kuo bunu Ocak 2020’de söylemişti.

Kuo bu mindere AirPower demedi ve "daha küçük" olduğu iddiası, AirPower'ın bir iPhone, Apple Watch ve AirPods'ları aynı anda şarj etme yeteneğine sahip olmayacağını gösteriyor.

Sonuç olarak, prototip haline getirilmiş revize edilmiş bir AirPower varsa, bu daha küçük mat ile aynı cihaz olmayabilir.

Apple, AirPower için belirli problemler yaşadığı ve yüksek standartlarına ulaşamadığı gerekçesiyle üretim bandından çekmişti.



