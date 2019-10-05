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Aquafaba haşlanmış ya da konserve nohutlarda bulunan içeriğinde nişasta barındıran haşlama suyu olarak biliniyor. Yumurta ve süt ile hazırlanan tüm tariflerde bu besinlerin yerine kullanılan Aquafaba alerjisi olanlar için müthiş bir alternatif. Konservelerin sularını kullanabileceğiniz gibi bakliyatların haşlama sularını birkaç gün beklettikten sonra da kullanabilirsiniz. Ama en iyi kabaran ve yumurta yerini tutan su hiç şüphesiz nohut suyu.

Neredeyse yumurta beyazı kıvamında olan sıvı, pişirme sırasında pıhtılaşmış karbonhidratlar ve proteinler içeriyor. Aquafaba beze, kek, macaron, çikolatalı mus ve kek - hatta şekerleme yapmak için kullanılabiliyor.

Aquafaba nasıl kullanılır?

Nohut suyunu bir kabın içerisine boşaltın. Aquafaba denilen bu suyu yumurta aklarını çırpma mantığıyla iki katına çıkana kadar mikser yardımıyla güzelce çırpın. İçerisine toz şeker veya krem tartar koyarak kıvamını yoğunlaştırabilirsiniz. Elde ettiğiniz kıvam merengten pek de farklı olmamalı. Bunu dilediğiniz kek, mereng, makaron, kurabiye gibi tariflerin içerisine söndürmemeye özen göstererek ilave edebilirsiniz. Bu şekilde hazırlayacağınız klasik kekleriniz dahi kabaracaktır. Ayrıca vegan mayonez ya da tereyağı elde etmek için de toz şekersiz bir halde hazırlayarak aquafaba'yı kullanabilirsiniz.

Aquafaba faydalı mı?

Elbette yumurta kadar ya da bakliyatın kendisi kadar içinde protein yok ama aquafaba da kayda değer bir protein kaynağı. Çok az kalori içeriyor ayrıca PKU hastaları için bire bir. Antioksidan açısından oldukça zengin. Sağlıklı yağları da içerisinde barındırıyor. Yumurta gibi besinlere alerjisi olanların ise gönül rahatlığıyla tükebileceği bir seçenek oluyor.

NOHUT SUYUYLA YUMURTASIZ KEK

Malzemeler

• 2 su bardağı buğday unu

• 6 yemek kaşığı nohut suyu

• 1 şişe doğal maden suyu

• 3/4 su bardağı soğuk sıkım sızma zeytinyağı

• 1/2 su bardağı sıcak (kaynar değil) su

• 1 yemek kasığı ev yapımı sirke (Bkz. sayfa 220)

• 1/2 su bardağı elma suyu konsantresi

• 1 paket kabartma tozu

• 1 çay kaşığı şekersiz saf vanilya tozu

• Tercihe göre fındık

Yapılışı

1 bardak kuru nohutu yarım saat düdüklü tencerede haşladıktan sonra, suyuyla birlikte buzdolabında bir gece bekletin. Ertesi gün süzerek kek için 6 yemek kaşığı nohut suyu (aquafaba) ayırın. Önce tüm sıvı malzemeleri bir kapta karıştırın. Ardından un hariç tüm kuru malzemeleri sıvı malzemelere ekleyin. En son unu eleyerek karışıma ekleyin ve kek hamuru kıvamına gelene kadar karıştırın. Önceden 180°C’ye ısıtılmış fırında yaklaşık 35-45 dakika pişirin.

YUMURTASIZ MAYONEZ

Malzemeler

• 3 yemek kaşığı aquafaba

• 1 yemek kaşığı sirke

• 3/4 su bardağı soğuk sıkım sızma zeytinyağı

• Tercihe göre 1 çay kaşığı organik hardal

• 1/4 çay kaşığı tuz eklenebilir.

Yapılışı

Zeytinyağı hariç tüm malzemeleri mutfak robotunda karıştırın. Karışıma zeytinyağını da ekleyip mayonez kıvamına gelene kadar düşük hızda mutfak robotundan geçirin. Bu karışımla 1 bardaktan biraz fazla mayonez elde edebilirsiniz. Artan mayonezi ertesi gün için buzdolabında saklayabilirsiniz.

AQUAFABA’DAN PASTA KREMASI

Malzemeler

Aquafaba için:

• 1 su bardağı kuru nohut

• 4 su bardağı içme suyu

Krema için:

• 1 su bardağı aquafaba

• 2 yemek kaşığı organik elma suyu konsantresi

• 1 çay kaşığı şekersiz saf vanilya tozu

• 1/2 çay kaşığı limon suyu

Yapılışı

Yıkadığınız nohutları düdüklü tencerede içme suyuyla yarım saat haşlayın. Soğuduktan sonra nohutları suyuyla birlikte buzdolabında 1 gece bekletin. Ertesi gün nohutların suyunu süzün. Nohutları yemeklerde kullanmak üzere derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Nohut suyunu ise yumurta yerine kullanabilirsiniz. Aquafaba’yı nohut yerine kuru fasulyeyle de hazırlayabilirsiniz.

Krema için bir su bardağı aquafaba’yı derin bir kapta beyaz köpük halini alana kadar, yaklaşık 3-5 dakika mikser ile çırpın. Mikseri önce yavaş ayarda açın, 1-2 dakika sonra hızlıya çevirin. Elma suyu konsantresi ve vanilyayı yavaşça ekleyerek çırpmaya devam edin. En son limonu ekleyerek tamamen karısana kadar çırpın.

Kremayı beyaz renk dışında kullanmak için tarçın, ham kakao veya keçiboynuzu unu ekleyerek renklendirebilirsiniz. Pasta, kek veya meyve salatası üzerine kremşanti gibi kullanabilirsiniz. Tatlıların üzerinde kaymak yerine servis edebilirsiniz.