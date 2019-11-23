Ara tatil bitmeden çocuklarla gidilecek 10 hafta sonu etkinliği

İstanbul İllüzyon Müzesi

İstanbul İllüzyon Müzesi illüzyonlarla ziyaretçilerini interaktif ve eğlenceli bir yolculuk imkanı sunuyor. Ailenizle ve dostlarınızla yeni deneyimler yaşayabileceğiniz ve keyifli zaman geçirebileceğiniz mekan Yalnızca çocukların değil, aynı zamanda ebeveynlerin, çiftlerin ve hatta büyükanne ve büyükbabaların da eğleneceği İstanbul İllüzyon Müzesi haftanın her günü 10.00 – 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Bilet fiyatları

Yetişkin: 49 TL

Çocuk (5 – 18 yaş): 35 TL

0-4 yaş: ücretsiz

Öğrenci: 35 TL

65 yaş ve üstü: 35 TL

Aile Paketi: 130 TL

17 bin nüfuslu İstanbul Akvaryum

İstanbul Akvaryum; Dünya denizlerinde yaşayan balık türlerinin içinde bulunduğu, kendi türündeki akvaryumlarla kıyaslandığında; gezi güzergahı, temalandırma, interaktiflik, yağmur ormanı ve yeni nesil teknolojisiyle dünyanın en yenisi. Coğrafi bir rotayı takip ederek Karadeniz’den Pasifik’e uzanan toplam 17 tema ve 1 adet yağmur ormanından oluşan güzergahta yolculuk yapabilir çocuklarınızla bu deneyime ortak olabilirsiniz.

0-2 Yaş Ücretsiz

Yetişkin 89 TL

2- 12 Yaş Öğrenci, Öğretmen Engelli, 65 yaş üstü, Gazi 62 TL.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) Çocuk Eğitimi Programları, yeni atölye çalışmalarıyla devam ediyor. 7-11 ve 12-15 yaş arası çocuklara yönelik eğitim programında eğlenceli deneyimler yoluyla öğrenme sürecinin desteklenmesi amaçlanıyor. SSM ara tatil hediyesi olarak öğrenci ve öğretmenlere 24 Kasım’da da ücretsiz olacak.

Andy Warhol'un renkli Pop Art dünyası

Pop Art'ın öncüsü Andy Warhol ve bu akımın en önemli temsilcilerinin orijinal eserlerinin yer aldığı Andy Warhol sergisi, ara tatile sanat ve renk katıyor. UNIQ Expo'da 29 Mart'a kadar sürecek olan sergi, tatil boyunca her gün açık. Pop Art'ın öncüsü Andy Warhol başta olmak üzere, yine bu akımın en önemli isimleri arasında olan Keith Haring, Roy Lichtenstein ve James Rosenquist'in 100'den fazla orijinal eserinin yer aldığı sergi, çocukların hayal dünyasına yeni renkler katacak. Çocuklar bu sergide; Andy Warhol'un renkli Pop Art dünyasını ve 50'li yılların tüketim çılgınlığını keşfederken, sanatın keyifli, eğlenceli tarafıyla da tanışacaklar. Roy Lichtenstein’ın Van Gogh odasında hayal dünyalarını genişletecek, New York sokak sanatçısı Keith Haring’in grafitileriyle renklenecek, 60'lı yılların diskoteğinde dans edecek ve eğlenerek öğrenecekler. Andy Warhol sergisinin biletleri Biletix'te!

Sergi Saatleri

Cumartesi : 10:00 - 19:00

Pazar : 10:00 - 18:00

Beşiktaş JK Müzesi

Türkiye’nin spor tarihine tanıklık eden Beşiktaş JK, 115 yıllık tarihini günümüz spor kültürüne kaynaklık etmek üzere hazırladığı müze koleksiyonu ve çağdaş sergileri birbirinden zengin anlatımlarla sunarken, ziyaretçi deneyimini esas alan uygulamaları ile konuklarını dijital dünyada deneyim ve etkileşim odaklı keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. Vodafone Park’ın tarihi 19 Mayıs kapısından girilen Beşiktaş JK Müzesi, iki kat üzerine yerleşmiş 1650 metrekarelik bir alanla Türkiye’nin en büyük spor müzesi konumunda. Yalnızca bir futbol kulübü müzesi değil, bir spor tarihi müzesi olma hedefi ile yola çıkan Beşiktaş JK Müzesi, interaktif alanları, engelli ve çocuk dostu yapısı ile ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim yaşatıyor.

Giriş ücretleri: Tam 25 TL İndirimli 15 TL (6-14 yaş çocuklar, öğrenci, 65 yaş üstü, 10 kişi üstü gruplar)

Çizgi film ‘Kuzucuk’ özel gösterisi

Trump Alışveriş Merkezi Çocukların çok sevdiği çizgi film ‘Kuzucuk’, özel gösterisiyle Türkiye’de ilk kez Trump AVM’de çocuklarla buluşuyor. ‘Kuzucuk’ gösterisi, 23 - 24 Kasım tarihleri arasında her gün 4 seans olarak sahnelenecek ve tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olacak.

Dünyaca ünlü isimlerin balmumu figürlerinin interaktif bir eğlence ortamında sergilendiği Madame Tussauds İstanbul, Ekim ayında başlattığı ‘tek fiyat’ kampanyasına eğitim-öğretime verilecek bir haftalık ara tatilin ilk hafta sonunu da dahil ederek devam ediyor. Online ve gişeden satın alınacak çocuk ya da yetişkin biletleri tek fiyat avantajı ile 64 TL’ye satışa sunuluyor.

250 yıllık bir tarihe sahip balmumu müzesi Madame Tussauds’nun İstiklal Caddesi üzerinde yer alan merkezinde, farklı zamanlarda farklı coğrafyalarda yaşamış tarih, kültür-sanat, bilim, spor ve eğlence alanlarında ün yapmış kişilerin balmumu figürleri sergileniyor. İnteraktif bir eğlence deneyimi sunan Madame Tussauds İstanbul’da, Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Zeki Müren, Müslüm Gürses, Cristiano Ronaldo, Murat Boz, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Justin Bieber, Brad Pitt, Julia Roberts, Madonna, Albert Einstein, Steve Jobs gibi 70’den fazla ünlü ismin balmumu figürü yer alıyor.

Haliç’in kıyısında geniş bir alana kurulmuş olan Miniatürk hafta sonu ailecek gidilebilecek en keyifli yerlerden biri. Türkiye’de ve Dünya’daki önemli eserlerin minyatürlerinin bulunduğu bu yer küçük bir dünya turu atmanızı sağlayacak.

09:00 - 18:00 (Her gün açık)

Öğrenci 3 TL, Yetişkin 7 TL

Şair, yazar Sunay Akın tarafından kurulan Oyuncak Müzesi, 1700’lü yıllardan bugüne oyuncak tarihinin en iyi örneklerine ev sahipliği yapıyor. Çocuklar için büyüleyici, büyükler için nostaljik diyebileceğimiz bu müze gezisi, ailecek yapılabilecek en iyi hafta sonu etkinliklerinden biri!

İşadamı Rahmi M. Koç’un desteği ile açılan, Türkiye’nin en önemli müzelerinden biri olan Rahmi M. Koç müzesi, içerisinde Türkiye’nin sanayi, iletişim ve endüstri tarihine yönelik eserler barındırıyor. Hafta sonu ailecek gidebileceğiniz bu müzede ayrıca çocuklarınız için ‘bireysel çocuk atölyeleri, oyun alanları ve tren turları da var.

Hafta içi 09:30 - 17:00 (Pazartesi kapalıdır.)

Yetişkin 21 TL, Öğrenci 9 TL