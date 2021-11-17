Ara tatil ile milyonlarca öğrenci derslere ara verip bir süreliğine okul ortamında uzaklaştı. Pazartesi günü başlayan arar tatilin ne zaman biteceği ise haftanın ortasına gelindiğinde pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Diğer yandan 2021-2022 eğitim öğretim yılındaki tatillerin yer alığı MEB takvimi ile de okulların ne zaman açılacağı ve sömestr tatili ile ikinci ara tatilin ne zaman olacağına ilişkin sorular da yanıtını buldu…

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

2021-2022 eğitim öğretim yılındaki ilk ara tatil resmi olarak 15 Kasım Pazartesi günü başladı, 19 Kasım Cuma günü ise sona eriyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Ara tatil 19 Kasım Cuma günü sona erecek ve 2 günlük hafta sonu tatilinin ardından okullar 22 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacak.

2021-2022 MEB TAKVİMİ

SÖMESTR TATİLİ (YARI YIL TATİLİ) NE ZAMAN?

22 Kasım 2022 Pazartesi günü okullarına dönen öğrenciler, 21 Ocak Cuma gününe kadar derslerine devam edecek. Cuma günü son ders saatinde ise 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarı yılı tamamlanmış olacak. Sömestr tatili ise resmi olarak 24 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 4 Şubat Cuma günü sona erecek. 7 Ocak 2022 Pazartesi tarihinde ikinci yarı dönem için ilk ders zili çalacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Şubat ayında başlayan ikinci yarı yıl Nisan ayına kadar kesintisiz devam edecek. İkinci ara tatil ise 11-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 8 Nisan Cuma günü ders bitiminde başlayan ikinci ara tatil, 17 Nisan Pazar günü son bulacak ve öğrenciler, 18 Nisan Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

2021-2022 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran 2022 tarihinde sona erecek. Milyonlarca ilkokul ortaokul ve lise öğrencisi, okulların kapandığı gün (17 Haziran) karnelerini de alacak.