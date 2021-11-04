Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak?

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek. Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek. İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullardaki son durumu CNN TÜRK'te değerlendirdi.

Kuralları uygulayarak okulların açık tutulabileceğini belirten Bakan Özer'in konuşmasından satır başları şu şekilde;

Okulları kapalı tutma lüksümüz yok. Kuralları uygulayarak okulları açık tutabiliriz. Salgında eğitim telafi edilemez bir noktaya gidiyordu.

Sağlık Bakanlığı ile bu süreci birlikte yürütüyoruz. Öncelikle sağlık bakanlığı okulların açık olmasıyla bize bir rehber hazırladı. Aynı zamanda okulların temizliğiyle alakalı. Eski dönemlere göre bütçemizi 10 katı artırdık. Okulların temizlik, maske ihtiyaçlarını karşıladık. O paranın hala bir kısmını kullanmadık.

50 bin civarında rehber öğretmenlerimiz var. Onlar kontrolleri yapıyor. Tüm kamuoyunun gözü başka hiçbir kurumda olmadığı kadar okullarda. Türkiye Korona salgınında rasyonel önlemlerin en yaygın kullanıldığı alan okullar.

Sistem kendi kendini kapatana kadar okullar açık kalacak. 10 günlük periyotlarla bazı sınıflar açılıyor, bazı sınıflar kapatılıyor. Şu anda 3 derslik okulumuz da var 40 derslik okulda var. Şu an bütün sınıfları kapalı bir tane okulumuz yok.

850 bin sınıfımız var, 1721 sınıfımız kapalı. Yarın bu sınıflardan açılanlar olacak.

İstanbul'a bin anaokulu yapacağız. Türkiye genelinde ise 40 bin yeni anasınıfı açacağız. Kütüphanesiz okul kalmayacak.

Yardımcı kitaplar da ücretsiz olacak.

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