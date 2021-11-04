Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak?
MEB tarafından yayınlanan 2021-2022 eğitim öğretim takvimine göre ara tatil kasımın ikinci haftasında başlayacak. Diğer yandan salgın sürecinde velilerin en çok merak ettiği okullar kapanacak mı sorusuna yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Özer, "Eğitim-öğretim yılının sonuna kadar yüz yüze eğitime devam etme kararlılığındayız." ifadelerini kullandı. Peki, Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? İşte merak edilen detaylar...
04 Kasım 2021, Perşembe 00:50 Son Güncelleme:
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Birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek. Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek. İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullardaki son durumu CNN TÜRK'te değerlendirdi.
Kuralları uygulayarak okulların açık tutulabileceğini belirten Bakan Özer'in konuşmasından satır başları şu şekilde;
Okulları kapalı tutma lüksümüz yok. Kuralları uygulayarak okulları açık tutabiliriz. Salgında eğitim telafi edilemez bir noktaya gidiyordu.
Sağlık Bakanlığı ile bu süreci birlikte yürütüyoruz. Öncelikle sağlık bakanlığı okulların açık olmasıyla bize bir rehber hazırladı. Aynı zamanda okulların temizliğiyle alakalı. Eski dönemlere göre bütçemizi 10 katı artırdık. Okulların temizlik, maske ihtiyaçlarını karşıladık. O paranın hala bir kısmını kullanmadık.
50 bin civarında rehber öğretmenlerimiz var. Onlar kontrolleri yapıyor. Tüm kamuoyunun gözü başka hiçbir kurumda olmadığı kadar okullarda. Türkiye Korona salgınında rasyonel önlemlerin en yaygın kullanıldığı alan okullar.
Sistem kendi kendini kapatana kadar okullar açık kalacak. 10 günlük periyotlarla bazı sınıflar açılıyor, bazı sınıflar kapatılıyor. Şu anda 3 derslik okulumuz da var 40 derslik okulda var. Şu an bütün sınıfları kapalı bir tane okulumuz yok.
850 bin sınıfımız var, 1721 sınıfımız kapalı. Yarın bu sınıflardan açılanlar olacak.
İstanbul'a bin anaokulu yapacağız. Türkiye genelinde ise 40 bin yeni anasınıfı açacağız. Kütüphanesiz okul kalmayacak.
Yardımcı kitaplar da ücretsiz olacak.