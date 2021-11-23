Ara tatil sonrası ilk ders

Dün itibarıyla 850 bin sınıftan 66’sı COVID nedeniyle kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek. En az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranı yüzde 93’e ulaştı.

EĞİTİM TAKVİMİ

Yarıyıl tatili: 24 Ocak-4 Şubat 2022

2. dönem ara tatili: 11-15 Nisan 2022

Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.