Ara tatilde kendini keşfet

Öğrenciler için ilk ara tatil 15 Kasım Pazartesi günü başlayacak, 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarını da eklediğimizde toplam 9 günlük bir dinlenme süresi için geri sayım başladı. Bu tür fırsatları stres ve yorgunluğu atmak için çok verimli değerlendirmek gerekiyor. ‘Ne yapalım?’ diye düşünüyorsanız, becerileri geliştirici ve vizyon kazandırıcı birbirinden eğlenceli atölyelere katılabilir, sanal turlarla müzeleri gezebilir, oyunlar eşliğinde tasarruf stratejilerini öğrenebilirsiniz.

İşte size birbirinden renkli alternatifler:

OYUN EŞLİĞİNDE FİZİK

Arkki etkinlikleri , çocuklara ne öğrenileceğini değil, nasıl öğrenileceğini öğretmek hedefiyle yola çıktı. Bu kapsamda İstanbul Kuzguncuk’ta birbirinden farklı atölye çalışmaları hazırlayan Arkki 6 ile 11 yaş arasındaki çocuklara hitap ediyor. Etkinlikler şu şekilde planlandı: ‘Dünyayı farklı duyularla algılama’, ‘vücudumuzun oranları’, ‘simetri ve yapı elemanları’, ‘oyun eşliğinde fizik ve geometri’, ‘heykel’ ve ‘hayalimdeki oda’. Katılım için arkki.com.tr’den başvuru yapılabiliyor.

SANAL GEZİNTİ

En faydalı etkinliklerden biri Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hazırladığı tarihi yerlerin çevrimiçi gezintisi. ‘sanalmuze.gov.tr’ adresinden Göbeklitepe Ören Yeri, Etnografya Müzesi, Zeugma Müzesi, Ihlara Vadisi, Troya Müzesi, İzmir Atatürk Müzesi, Adıyaman Nemrut Ören Yeri, Hierepolis Ören Yeri, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Asos Ören Yeri, Kilitbahir Kale Müzesi, Cumhuriyet Müzesi gibi pek çok tarihi mekan ücretsiz olarak rahatlıkla gezilebiliyor.

3 BOYUTLU SERGİ

Pera Müzesi Öğrenme Programları, ara tatil atölyeleri kapsamında 7-12 yaş gruplarına yönelik çevrimiçi 3 boyutlu sergi turu ve atölyeler düzenliyor. Atölyelerde katılımcılar, sulu boya, akrilik boya, kil hamuru, şönil gibi malzemelerle resim ve tasarım çalışmaları yaparak yaratıcılıklarını ortaya çıkarma imkanı bulacaklar. Katılım için ‘peramuzesi.org.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.

TASARRUF CANDIR

Bosch Termoteknoloji, ‘tasarrufcandir.com’ web sitesindeki eğlenceli oyunuyla çocukların tasarruf kavramı hakkında bilinçlenmesine katkı sağlıyor. Oyunda kullanıcılar bir evin odaları içinde gezerek görevleri tamamlıyor. Her odada faydalı birçok tasarruf ipucu bulunuyor. Bu adımları takip eden kullanıcılar ‘TasarrufluCan’ unvanını alıyor ve puanlarına göre sertifika almaya hak kazanıyor.

SANAT FELSEFESİ

İstanbul Modern 4 ile 12 yaş arası çocuklara sanatla dolu, eğlenceli ve yaratıcı bir çevrimiçi ara tatil programı hazırladı. 'Heykel nasıl yapılır, sanatta renkler nasıl seçilir, natürmort nedir, kelimeler hayal gücümüzü nasıl harekete geçirir' gibi eğitimlerin verileceği etkinlikler 19 Kasım’a kadar hafta içi her gün düzenlenecek. Başvurular istanbulmodern.org/tr’den yapılabilir.

HIZLI OKUMA YAP

Belki de çok yavaş okuduğumuz için kitap okuma alışkanlığı kazanamıyoruz. Bu tür tatiller hızlı okumayı öğrenmek için de müthiş bir fırsat. Bu işin tekniklerini anlatan Mehmet Taşhanlıgil, Hale Hoca ve Ömer Faruk Doğru, kendi Youtube kanallarında göz egzersizleri yaptırarak, iç seslendirmeyi ortadan kaldırarak ve dikkat toplamayı öğreterek hızlı okuma dersleri veriyorlar.

RESİM YAPMA TEKNİKLERİ

Herkesin hayalinde güzel resimler yapabilmek vardır. Hazır zamanınız varken bunu değerlendirebilirsiniz. Nurcan Şimşek, Rüveyda Akpınar, Dilek Yılmaz, Cemil Arslan gibi görsel sanatlar uzmanları kendi YouTube kanalları üzerinden resim yapma tekniklerini, portre, manzara, pasta çizmeyi ve resim sanatının tüm püf noktalarını sadece birkaç derste öğretiyorlar.