Ara tatilde öğrenciler için hangi etkinlikler olacak? İşte MEB’in ara tatil etkinlik programı Öğrenciler 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının ilk ara tatiline giriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan yeni düzenlemeye göre, öğrenciler 18-22 Kasım tarihinde bir haftalık ara tatil yapacak. Ara tatil için her ilde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlandı. Peki, Ara tatilde öğrenciler için hangi etkinlikler olacak? İşte MEB’in ara tatil etkinlik programı…