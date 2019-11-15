Ara tatilde öğrenciler için hangi etkinlikler olacak? İşte MEB’in ara tatil etkinlik programı
Öğrenciler 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının ilk ara tatiline giriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan yeni düzenlemeye göre, öğrenciler 18-22 Kasım tarihinde bir haftalık ara tatil yapacak. Ara tatil için her ilde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlandı. Peki, Ara tatilde öğrenciler için hangi etkinlikler olacak? İşte MEB’in ara tatil etkinlik programı…
Okullara gelen yeni tatil düzeninin ardından öğrenciler 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının ilk ara tatiline bugün giriyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 18-22 Kasım tarihinde bir haftalık ara tatil programını oluşturdu. Programda bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlandı.
Öğrenciler başka şehrin etkinliklerine de katılabilecek
5 günlük sürede yapılacak faaliyetleri, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde ayrı ayrı olmak üzere tasarlandı. Ailelerin farklı bir şehre gitmesi durumunda ise öğrencinin, internet sitesinden ilgili şehre tıklayarak istedikleri etkinliklere katılabilme fırsatı da bulunuyor.
Aileler, 81 ilde yapılacak ara tatil etkinliklerine, bu akşam itibariyle "aratatil.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.