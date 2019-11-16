Ara tatile özel etkinlik lisesi

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, velilerin 15 Kasım Cuma akşamı itibarıyla 81 ilde 18-22 Kasım’da yapılacak faaliyetleri ‘aratatil.meb.gov.tr’ internet adresinden görebileceklerini söyledi.

Bakanlık tarafından öğrencilere yönelik ara tatil etkinlik önerilerinin yer aldığı ‘aratatil.meb.gov.tr’ sitesinin hazırlandığını belirten Yusuf Büyük, “Faaliyetler; anaokulu, ilkokul ortaokul ve lise düzeylerinde ayrı ayrı olmak üzere internet adresinden görebilecek” dedi. Büyük, ailelerin farklı bir şehre gitmesi durumunda, internet sitesinden ilgili şehre tıklayarak istedikleri