Ara transfer döneminde son gün yaklaşıyor

Ara transfer dönemi 4 Ocak'ta resmen başlamıştı. Yaklaşık 1 ay süren bu dönem yarın akşam saat 18:00'de bitecek.

FIFA kuralları gereği takımlar, yollarını ayırmak ya da imza attırmak istediği oyuncuları 18:00'e kadar bildirmek zorunda.

Özellikle son gün transferlerinin yoğun geçmesi bekleniyor.

Koronavirüsünden ötürü Çin'de liglerin iptal edilmesi de Türkiye ve Avrupa'daki transfer hareketliliğini artırması bekleniyor.

Şimdiye dek ara transfer döneminde 4 büyüklerde durum şöyle:

Galatasaray, Onyekuru, Sekidika ve Saracchi'yi

Fenerbahçe, Simon Falette'i

Trabzonspor, Badou Ndiaye ve Bilal Başacıkoğlu'nu transfer etti.

Beşiktaş ise transfer yapmadı.

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