Ara transfer döneminde son gün yaklaşıyor
Devre arası transfer dönemi 31 Ocak Cuma akşamı saat 18:00'de sona erecek. Bitime saatler kala takımların almak ve gönderdiği istediği oyuncular konusundaki çalışmaları sürüyor. Son gün yarın.
30 Ocak 2020, Perşembe 13:34 Son Güncelleme:
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Ara transfer dönemi 4 Ocak'ta resmen başlamıştı. Yaklaşık 1 ay süren bu dönem yarın akşam saat 18:00'de bitecek.
FIFA kuralları gereği takımlar, yollarını ayırmak ya da imza attırmak istediği oyuncuları 18:00'e kadar bildirmek zorunda.
Özellikle son gün transferlerinin yoğun geçmesi bekleniyor.
Koronavirüsünden ötürü Çin'de liglerin iptal edilmesi de Türkiye ve Avrupa'daki transfer hareketliliğini artırması bekleniyor.
Şimdiye dek ara transfer döneminde 4 büyüklerde durum şöyle:
Galatasaray, Onyekuru, Sekidika ve Saracchi'yi
Fenerbahçe, Simon Falette'i
Trabzonspor, Badou Ndiaye ve Bilal Başacıkoğlu'nu transfer etti.
Beşiktaş ise transfer yapmadı.