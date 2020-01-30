Futbol Ara transfer döneminde son gün yaklaşıyor

Ara transfer döneminde son gün yaklaşıyor

Futbol

Ara transfer döneminde son gün yaklaşıyor

Devre arası transfer dönemi 31 Ocak Cuma akşamı saat 18:00'de sona erecek. Bitime saatler kala takımların almak ve gönderdiği istediği oyuncular konusundaki çalışmaları sürüyor. Son gün yarın.

30 Ocak 2020, Perşembe 13:34 Son Güncelleme:
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Ara transfer dönemi 4 Ocak'ta resmen başlamıştı. Yaklaşık 1 ay süren bu dönem yarın akşam saat 18:00'de bitecek.

FIFA kuralları gereği takımlar, yollarını ayırmak ya da imza attırmak istediği oyuncuları 18:00'e kadar bildirmek zorunda.

Özellikle son gün transferlerinin yoğun geçmesi bekleniyor.

Koronavirüsünden ötürü Çin'de liglerin iptal edilmesi de Türkiye ve Avrupa'daki transfer hareketliliğini artırması bekleniyor.

Şimdiye dek ara transfer döneminde 4 büyüklerde durum şöyle:

Galatasaray, Onyekuru, Sekidika ve Saracchi'yi

Fenerbahçe, Simon Falette'i

Trabzonspor, Badou Ndiaye ve Bilal Başacıkoğlu'nu transfer etti.

Beşiktaş ise transfer yapmadı.

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