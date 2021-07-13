Türkiye Ara verilen Doğu Ekspresi seferleri yeniden başladı

Ara verilen Doğu Ekspresi seferleri yeniden başladı

Türkiye

Ara verilen Doğu Ekspresi seferleri yeniden başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir yapılamayan Doğu Ekspresi seferleri tekrar başladı. Doğu Ekspresi treni Kars'tan ilk seferine çıktı.

13 Temmuz 2021, Salı 09:37 Son Güncelleme:
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Seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra yabancı turist ile üniversite öğrencilerinin de ilgi odağı olan, yolcularına her mevsim masalsı bir yolculuk sunan Doğu Ekspresi treni, ilk seferine Kars Garı'nda düzenlenen törenle başladı. Kars Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, treni ziyaretlerinde yolcularla sohbet etti.

Doğu, trende yaptığı konuşmada, hasretle beklenen Doğu Ekspresi'nin yola çıktığını ifade ederek, "Herkes dört gözle bu treni bekliyor. Her ne kadar normalleşsek de kurallara uymanızı rica ediyoruz. Maske, mesafe, hijyen kurallarını yerine getirmeliyiz. Aşının gücüyle gelinen süreçte uzun bir zamandır normalleşmemize rağmen vaka sayılarındaki düşüşleri görüyoruz. Uzun zamandır trenimiz bekleniyordu. Sağ salim gidiniz, sevdiklerinize ulaşınız." dedi.

Hareket memuru şapkasını takan Doğu, hareket diskiyle ilk treni el sallayarak uğurladı.

Kars'tan hareket edip Erzurum, Erzincan, Sivas ve Kayseri güzergahını izleyecek tren, 1310 kilometre yol kat ettikten sonra son durağı Ankara'ya ulaşacak.

AA

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